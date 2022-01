Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy 2022, które są rozgrywane są na Węgrzech i Słowacji radzi sobie fantastycznie. Polska po dwóch kolejkach jest niepokonana i przed ostatnim meczem fazy wstępnej ma pewny awans do grona dwunastu najlepszych drużyn turnieju. Niemcy również mają na koncie dwa triumfy, lecz do spotkania z Polską przystąpią bez pięciu zakażonych zawodników, co może wpłynąć na grę naszych zachodnich sąsiadów.

Polska - Niemcy. Droga do fazy zasadniczej

Polska na inaugurację ME 2022 pokonała Austriaków 36-31, a do zwycięstwa Biało-Czerwonych poprowadził Arkadiusz Moryto, który rzucił dziewięć bramek. W kolejnym meczu mistrzostw Europy Polska okazała się lepsza od Białorusi 29-20. Wówczas najskuteczniejszym graczem był Przemysław Krajewski z siedmioma trafieniami na koncie.



- "Przyjeżdżając tutaj, nie słyszałem, żeby stawiano nam za cel awans. Od początku, jak pracujemy razem, mówimy sobie, że każdy następny mecz jest najważniejszy. I tak też podejdziemy do starcia z Niemcami. Prowadzimy protokoły zmęczeniowe i na pewno sprawdzimy, jak czują się zawodnicy i czy któryś z nich będzie potrzebował nieco więcej odpoczynku, ale nie wyobrażam sobie, na tym etapie, by ktoś nie chciał wziąć udziału w spotkaniu z Niemcami i dać z siebie 100%. O to jestem spokojny. Dla nas nic się nie zmienia. Paulina, nasz wideostatystyk, już zaczęła przygotowywać materiał z tego meczu dla nas. Idziemy dalej zgodnie z planem. Teraz odpoczynek a we wtorek walczymy z Niemcami o zwycięstwo" - zadeklarował po meczu z Białorusią Patryk Rombel, trener Polaków.



Niemcy toczyli zacięty bój w swoim pierwszym meczu mistrzostw Europy z Białorusią. Ostatecznie Niemcy wygrali 33-29, a ich najskuteczniejszym graczem był Kai Hafner, który zdobył dziewięć bramek, lecz z Polską nie zagra, ponieważ jest jednym z pięciu graczy z pozytywnym wynikiem na covid - 19. Niemcy przypieczętowali awans do kolejnej fazy ME po zwycięstwie 34-29 nad Austrią.

Polska - Niemcy. Z kim zagrają w fazie zasadniczej na ME 2022?

Jeszcze przed rozegraniem meczu Polska - Niemcy, wiadomo z kim zagrają obie reprezentacje w kolejnej fazie zmagań ME. Polska i Niemcy wciąż będą grali w Bratysławie. W ramach grupy 2 fazy zasadniczej mistrzostw Europy 2022 zmierzą się z: Hiszpanią, Rosją, Norwegią i Szwecją. Wynik meczu Polska - Niemcy będzie zaliczany do tabeli kolejnej rundy.



Polska - Niemcy. Kiedy mecz? Data, godzina, miejsce

Mecz Polska - Niemcy odbędzie się we wtorek 18 stycznia. Rywalizacja Polaków z Niemcami rozpocznie się o godzinie 18.00. Biało-Czerwoni po raz kolejny zagrają w hali Zimny stadion Ondreja Nepelu w Bratysławie na Słowacji.



Polska - Niemcy. Gdzie oglądać transmisję meczu ME w tv i online live stream?

Spotkanie trzeciej kolejki fazy wstępnej mistrzostw Europy 2022: Polska - Niemcy można oglądać w tv na kanałach Eurosport 1 oraz Metro TV. Transmisja online live stream na Polsat Box Go i player.pl



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Polska - Niemcy na sport.interia.pl.

