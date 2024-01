Polska blisko sensacji, a trener się wściekł. "Dzwonek ostrzegawczy"

Zaskakujące problemy Polaków, choć na taką obronę rywali się przygotowywali. "I mecz szybko nam uciekł"

Pierwszą połowę Polska zagrała bowiem przyzwoicie - może słabiej między 10. a 20. minutą, za to fenomenalnie w samej końcówce. To wtedy błyszczał bramkarz Jakub Skrzyniarz , dobrze prezentowała się obrona z Bartłomiejem Bisem , ale i Polacy nie zawodzili w ataku.

- Sporo czasu poświęciliśmy temu elementowi, ale jak widać, potrzeba go jeszcze więcej. Przez tę ich wysuniętą obronę nie mogliśmy znaleźć tempa, nie było ruchu i pokazania się. Nie funkcjonowała u nas obrona, pozwalaliśmy Hiszpanom grać na ósmym metrze, nie było dojścia, kontaktu, asekuracji. Do tego doszła nieskuteczność i mecz szybko nam uciekł. A szkoda, bo to była fajna okazja by się zbudować przed ważną imprezą - analizował Lijewski.