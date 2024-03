Polsce została ostatnia szansa. Jechały z nadziejami, po kwadransie zderzyły się ze ścianą

To prawda, że Polska miała sporo szczęścia w losowaniu grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy, bo trafiła na zaledwie dwóch rywali, w tym Kosowo. A z tą drużyną zespół Arnego Senstada grał niedawno w eliminacjach do mistrzostw świata i w dwumeczu był lepszy o 26 trafień. I to prawda, że w kwietniu w Prisztinie i w Zielonej Górze Biało-Czerwone powinny sobie łatwo z tą drużyną poradzić.