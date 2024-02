Polki o krok od sensacji. "Pokazałyśmy, że warto na nas stawiać"

W swoim pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet prowadzona przez Arne Senstada reprezentacja Polski przegrała w Lubinie z Danią 22:26 . Chociaż znakomicie w bramce spisywała się Adriana Płaczek, to przez brak skuteczności w ataku nie udało się sprawić niespodzianki, jaką byłaby wygrana z wicemistrzyniami Europy.

Nasz zespół miał spore problemy w ataku i przez to, nawet w momentach, kiedy dopadał rywalki, dość szybko znów pozwalał Dunkom odskoczyć. Skrzydłowa reprezentacji Polski Daria Michalak przyznała po spotkaniu, że nawet trener Arne Senstad uczulał ja na to, ale zabrakło chłodnej głowy.

"Pokazałyśmy, że warto na nas stawiać"

Cieszę się, że w dłuższym wymiarze czasu udało się dotrzymać tempa Dunkom, ale to nie jest wygrany mecz, tak że nie mogę być szczęśliwa. Uważam, że zrobiłyśmy progres i idziemy do przodu. Dziś, tym meczem na styku, przez prawie 60 minut, pokazałyśmy, że jesteśmy drużyną, na którą warto stawiać

"Rywalki to zespół światowej klasy, medalistki największych światowych imprez. To, że grałyśmy z nimi jak równy z równym, to na pewno pozytyw tego meczu. Na koniec jednak zabrakło chłodnej głowy. Oddawałyśmy za szybkie rzuty, choć trener w przerwie apelował, żebyśmy bardziej przygotowywały swoje akcje i czekały do pewnej pozycji, a nie rzucały od razu. I niestety przez to Dunki nam odskoczyły" - analizowała skrzydłowa reprezentacji Polski.