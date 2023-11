Polak znów mistrzem świata. Niesamowita seria, "królowie" dogrywek

Dwa lata temu SC Magdeburg dostał się do IHF Super Globe jako triumfator Ligi Europejskiej, wygrał finał z Füchse Berlin 28:25. W Dżeddzie zaskoczył wszystkich, w finale dość pewnie pokonał Barcelonę - to była sensacja. Rok temu przyleciał do Arabii Saudyjskiej jako obrońca tytułu i znów w finale trafił na "Dumę Katalonii. To był kapitalny bój, "Gladiatorzy" wygrali 41:39 po dogrywce. I jeszcze raz powtórzył ten wyczyn w Kolonii w czerwcu tego roku - znów ograł Barcelonę, tym razem po rzutach karnych 40:39. W finale zaś, po dogrywce, pokonał Industrię Kielce 30:29.