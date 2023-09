Polacy zaskoczyli faworyta w Lidze Mistrzów. Totalna niemoc w końcówce

Rok temu wracająca do Ligi Mistrzów po dwóch sezonach przerwy ekipa z Płocka miała całkiem udany początek - w pierwszych pięciu meczach zdobyła pięć punktów. Później przyszły fatalne kolejne tygodnie i niezwykle szczęśliwa końcówka rozgrywek, bo wejście "Nafciarzy" do fazy play-off był w pewnym momencie całkowicie od nich niezależny. A gdy już udało się znaleźć wśród 12 najlepszych drużyn w Europie, poszli za ciosem. Awans do Final 4 był o włos.