Polacy walczyli do końca. Kapitalna końcówka, lider grupy zatrzymany

Bramkarz Rumunów wyczyniał cuda. Dziś jego rolę przejął doświadczony Polak

Dziś już tak skuteczny nie był , miał zdecydowanie większe problemy. Tyle że... Rumuni prowadzili po pierwszej części gry 19:14, mimo iż Rafał Stachera miał sześć obron, a Vasile - ledwie trzy . Było to efektem dużej różnicy na korzyść gości w grze defensywnej .

Chrobry całkiem nieźle zaczął, zaskakującą skuteczność miał Wojciech Matuszak , szybko starał się rozgrywać Paweł Paterek . Rumuni odpowiadali tym samym, ale inicjatywa początkowo należała do Chrobrego. Znów jednak zaczęły pojawiać się bolączki sprzed tygodnia - masa niewykorzystanych sytuacji. Przy prowadzeniu 4:2 nie trafił z koła Bartosz Skiba , przy stanie 5:3 Matuszak rzucił w poprzeczkę. A już za chwilę zrobiło się z tego 5:8 .

Chrobry bezradny w ataku, przewaga gości coraz większa. I nagle - niespodzianka

Gospodarze momentami byli bezradni w ataku, stratami napędzali Rumunów do kontr, które kończył Strahinja Stanković . Do tego jeszcze Rosjanin Witalij Komogorow trafiał z dystansu, a świetny obrotowy Zoran Nikolić z koła. Przewaga gości więc rosła, w 19. minucie wynosiła już pięć bramek (13:8). Zanosiło się na powtórkę z Konstancy.

Tym bardziej, że w pierwszych minutach po przerwie goście nadal byli konsekwentni w swojej grze, mniej więcej do wyniku 16:22. A później jakby zaczęli lekceważyć głogowian, którzy też poprawili swoją ofensywę. Wreszcie zagrożenie tworzyli skrzydłowi, swoje dołożył w bramce weteran Rafał Stachera .

Dramatyczna ostatnia minuta. A nawet - piętnaście sekund. Jedni i drudzy mieli szanse

Goście z Konstancy byli coraz bardziej zdenerwowani, nie tego spodziewali się po starciu z autsajderem grupy, który przegrał dotąd wszystko. A już na pewno nie tego, że właśnie w Głogowie mogą stracić pierwszy punkt. W 47. minucie Anton Dieriewiankin obronił rzut karny Stankovicia - było to przy wyniku 24:25. Lepszego momentu na wyrównanie być nie mogło.

A jednak Chrobry znów się pogubił, zmarnował trzy akcje, trener Witalij Na t musiał poprosił przerwę, bo wynik 24:27 nie wróżył już sukcesu. - Wyżej, chłopaki, my nie możemy się cofać - tłumaczył swoim podopiecznym. A ci go posłuchali i znów zrobiły się spore emocje.

Trener Nat poprosił o przerwę, sam pytał zawodników, jak chcą zakończyć ten mecz. - Zagramy na dwa koła, my nie mamy nic do stracenia - ustalił z zawodnikami. I to się udało! Po dograniu Oleksandra Tilte Jakub Orpik z sześciu metrów wyrównał na 29:29, gościom zostało jeszcze pięć sekund, ich trener poprosił o przerwę. Nie udało im się oddać rzutu, wywalczyli tylko bezpośredni rzut wolny z dziewięciu metrów. Przed szansą stanął Komogorow, ale nie dał rady.