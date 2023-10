Tomasz Gębala (rozgrywający Industrii Kielce) : "W pierwszej połowie było super, ale w drugiej znacznie gorzej. Myślę, że o wyniku zaważyła nasza nieskuteczność i liczba technicznych błędów. To był nasz problem . W obronie też powinniśmy zachować się lepiej w kilku sytuacjach, w środkowej strefie padło kilka zbyt łatwych bramek dla przeciwników, które wynikały m.in. z mojego niedomknięcia. To były rzeczy, które mogliśmy wyeliminować. Nie możemy mówić, że przegraliśmy przez kontuzje . Urazy zdarzają się w każdym sporcie. Jak powtarza trener, póki mamy sześciu zawodników i bramkarza, zawsze walczymy o zwycięstwo".

Lijewski potwierdza słowa Gębali. "To dla nas żadna wymówka"

Krzysztof Lijewski (II trener Industrii Kielce) : "Pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze. Wszystko szło zgodnie z planem, realizowaliśmy nasze założenia taktyczne. Fajnie wyglądała nasza gra w obronie i zasłużenie prowadziliśmy. Niestety, po przerwie koncentracja w naszym zespole spadła, 'karmiliśmy' przeciwnika błędami , przez co my wypadliśmy z rytmu, a gospodarze się nakręcali.

- THW Kiel nasze pomyłki zamieniał na bramki, a kiedy osiągnął kilka goli przewagi, rywali było już bardzo ciężko dogonić. Gospodarze czuli się mocni, pewni siebie i wybili nam z głowy myśli o zwycięstwie. To boli, bo po pierwszej połowie nic nie wskazywało, że druga będzie dla nas o wiele gorsza. Graliśmy bez kilku zawodników w składzie, ale kontuzje to dla nas żadna wymówka i nie jest to alibi na przegrywanie".