Polacy "na luzie jedną", ale ta reakcja Lijewskiego. Jeśli to zrobią na mistrzostwach...

Polska wygrała z Argentyną 27:26 (13:13), ale przecież w 54. minucie po efektownym trafieniu Jakuba Powarzyńskiego prowadziła już 27:22. Straciła jednak cztery bramki, a mogła i piątą, na remis, bo to rywale z Ameryki Południowej mieli piłkę w ostatniej minucie. Oddali jednak niecelny rzut, skończyło się na strachu. - Pozostaje niedosyt tej końcówki - westchnął po meczu Marcin Lijewski, od kwietnia prowadzący reprezentację Polski.

Praworęczny gracz na prawym rozegraniu, czyli szukanie mniejszego kłopotu

Sam był zawodnikiem wybitnym, dwukrotnie zdobywał medale w mistrzostwach świata, triumfował w Lidze Mistrzów. Zawsze klasyfikowano go w czołówce leworęcznych rozgrywających - dziś takich w kadrze... nie ma. Nic więc dziwnego, że Lijewski szuka różnych rozwiązań, bo nie może mieć w drugiej linii wyłącznie niezbyt wysokiego Michała Daszka, który lepiej czuje się na skrzydle.

Stąd pomysły z przestawieniem na tę pozycję świetnie rzucającego z dystansu Ariela Pietrasika czy też sprytnego Jakuba Powarzyńskiego. Obaj mają jednak niewielkie doświadczenie, zwłaszcza ten drugi, grający do niedawna tylko w reprezentacji U-21.

Michał Olejniczak w meczu z Argentyną / Leszek Szymański / PAP

W starciu z Argentyną spisali się bardzo dobrze, zdobyli łącznie 9 bramek, czyli 1/3 dorobku całej drużyny. Tyle że Norwegia czy Słowenia, a to nasi najważniejsi rywale w grupie mistrzostw Europy, przerastają triumfatora Igrzysk Panamerykańskich o klasę. Lijewski pochwalił Powarzyńskiego, ale też zaznaczył, że to dopiero jedno dobre spotkanie w wykonaniu rozgrywającego Wybrzeża Gdańsk. - Najgorsze jest to, że gra z praworęcznym rozgrywającym na tej pozycji psuje tempo grania, a do tego musimy się powoli przyzwyczajać - zaznaczył w rozmowie z TVP Sport.

Sześciu debiutantów, czyli spore ryzyko selekcjonera. Na nich będzie budował kadrę w przyszłości

Polaków w piątek czeka jeszcze jeden mecz w Legionowie z Argentyną, później polecą do Granollers. W Katalonii rywalizować będą jeszcze z Hiszpanią, Serbią i Słowacją, tuż przed startem mistrzostw Europy.

Jedno jest pewne - już nawet w drugim meczu z Argentyną nie będzie takiego samego składu jak w środę, zaś do Hiszpanii poleci zapewne maksymalnie 18 zawodników. W pierwszym starciu z mistrzem Ameryki Południowej wystąpiło aż sześciu debiutantów (Łukasz Gogola, Wiktor Jankowski, Mateusz Kosmala, Patryk Pieczonka, Jakub Powarzyński i Przemysław Urbaniak), a do tego Jakub Szyszko ma za sobą zaledwie jeden mecz w kadrze, półtora roku temu w Danii, przy okazji pożegnania legendarnego Lasse Svana.

Marcin Lijewski musiał czasem zaciskać zęby, patrząc na grę swojej reprezentacji. Przed selekcjonerem trudne decyzje kadrowe / Leszek Szymański / PAP

Kto z nich może dostać kolejną szansę? Może Szyszko, dobrze biegający do kontr, może Jankowski w obronie... No i Powarzyński, do łatania dziury na "prawej połówce".

Plusy i minusy pierwszego testu, trener Lijewski zdaje sobie z nich sprawę. I przestrzega przed powtórką w Berlinie

Nie wiadomo, czy w piątek będzie mógł już zagrać Kamil Syprzak (ma problemy ze stopą), bardzo wątpliwy jest występ Arkadiusza Moryty (uraz barku), ale przecież swoje minuty muszą też dostać: Jakub Skrzyniarz, Patryk Walczak, Szymon Sićko, Michał Daszek, Mikołaj Czapliński czy Piotr Jędraszczyk. - Cieszę się, że w tak eksperymentalnym składzie ujechaliśmy ten mecz, udźwignęliśmy go. Mam jednak zagwozdkę co do paru zawodników, są plusy i minusy - zaznaczył Lijewski.

Damian Przytuła / Leszek Szymański / PAP

Sam nie był zadowolony z pierwszego kwadransa, w którym jego kadrowicze na potęgę marnowali wyśmienite okazje. No i z końcówki, którą nazwał "totalnym rozluźnieniem". - Jeśli znów zrobimy coś takiego na mistrzostwach Europy, to będzie nas to drogo kosztować. Czym innym jest uczulenie na ten fakt drużyny, a czym innym wiedza i umiejętność zrobienia - przyznał.

Piątkowe starcie Polski z Argentyną rozpocznie się o godz. 20.30 - także w Legionowie.

Towarzyskie Główna runda 27.12.2023 20:15 Zakończony Polska 27 26 Argentyna A. Pietrasik 4' , 9' , 19' , 23' , 38' , 52' D. Przytula 8' , 13' , 30' , 32' , 40' M. Gebala 10' , 50' D. Dawydzik 18' , 35' J. Szyszko 21' , 28' P. Urbaniak 25' , 26' M. Kosmala 33' , 48' P. Jarosiewicz 42' , 51' J. Powarzynski 44' , 47' , 54' P. Paterek 50' S. Barcelo 4' , 13' , 14' , 35' A. Moyano 6' , 36' , 39' F. Cangiani 6' , 7' , 12' , 16' N. Bono 9' , 32' F. Lombardi 11' , 57' , 58' , 59' T. Canete 20' , 23' M. Jung 30' , 47' G. Carro Castro 44' , 53' , 59' P. Martinez 45' G. Mourino 51' Wszystko o meczu

