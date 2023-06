Polacy królami strzelców Ligi Mistrzów? W ogóle ich to nie interesuje

Tytuł najlepszego strzelca Ligi Mistrzów to wyróżnienie symboliczne, ale warto mieć je w swoim CV. W tej edycji o miano najlepszej strzelby rywalizują dwaj Polacy - grają na zupełnie innych pozycjach, w innych klubach. Ale co ważniejsze - obaj wystąpią w finałowym turnieju w Kolonii, mają więc przed sobą dwa spotkania.

Duńczyk rzucał często, Polacy znacznie rzadziej. A i tak mogą go wyprzedzić

To ogromna różnica, bo do zdobycia 92 bramek potrzebował zaledwie 112 rzutów, podczas gdy np. Emil Madsen z GOG Gudme 106 razy pokonał bramkarzy rywali, ale oddał aż 182 rzuty. Tyle że Morycie, kończącemu często akcje ze skrzydła albo kontrataki, łatwiej o taką skuteczność, niż graczom drugiej linii.

Tylko Polacy gonią Madsena. Strata nie jest za wielka

Na dobrą sprawę tylko oni mogą przeskoczyć Madsena, potrzebują 15 trafień w dwóch spotkań. To realne, choć nie będzie łatwe do wykonania, mimo, że obaj wykonują w swoich zespołach rzuty karne. Kolejny z uczestników Final 4 jest w tym rankingu dopiero ósmy - to Dika Mem z Barcelony (83 gole).

Polacy nie chcą tego wyróżnienia? Nie o to chodzi, celują w coś więcej

Sęk w tym, że jeden i drugi jakoś specjalnie nie są tym wyróżnieniem... zainteresowani. - Nie wiem jak Arek, ale ja się na pewno na tym nie skupiam. Piłka ręczna jest sportem zespołowym. Gdyby to był sport indywidualny, to OK, pewnie ważne wyróżnienie. Tu schodzi, jeśli chodzi o mnie, na drugi plan - mówi Syprzak. Zdanie Moryty jest bardzo podobne. - Wiem, ze jest taka możliwość. A wiem to stąd, że media piszą, wy mi teraz to mówicie.