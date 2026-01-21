Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy już w hotelu, a w hali wciąż trwała walka. Wszystko już jasne

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Polscy piłkarze ręczni skompromitowali się w Mistrzostwach Europy, bo tak należy określić nie tylko sam fakt trzech przegranych spotkań, ale też styl, w jakim to się dokonało. Jeszcze we wtorek walczyli o honor i trzecią pozycję w grupie F, przegrali jednak z Włochami 28:29. A gdy sami byli już w hotelu, w Kristianstad Arenie odbywał się ostatni akcent turnieju w tym obiekcie. Znacznie ważniejszy dla dalszego losu Mistrzostw Europy. Kluczowa okazała się postawa aktualnego mistrza Polski.

Zawodnik drużyny piłki ręcznej w białoniebieskim stroju z numerem 18 na koszulce podczas meczu, w tle widoczna publiczność oraz transparent z nazwą miasta i klubu.
Ellidi Vidarsson i jego Islandia z kompletem punktów awansowali do drugiej części mistrzostw EuropyJOHAN NILSSONPAP/EPA

Już prze startem Mistrzostw Europy było jasne, że polskim piłkarzom ręcznym ciężko będzie wyjść z grupy. Węgry, a zwłaszcza Islandia to jednak znacznie mocniejsze drużyny. A tylko dwa zespoły miały uzyskać awans do głównego etapu turnieju, już bez tych najsłabszych ekip. Takich jak Polska czy Włochy, co zweryfikowały piątkowe i niedzielne wydarzenia w Kristianstad Arenie. Niemniej można było oczekiwać, że Polacy będą w stanie choćby nawiązać walkę z tymi zespołami, a takowej nie było.

No i można było liczyć na to, że podopieczni Joty Gonzaleza wygrają w ostatniej kolejce z Włochami, choć tu gra o żaden awans już się nie toczyła. A o trzecie miejsce w grupie, pozwalające uniknąć gry już za dwa miesiące w drugim etapie kwalifikacji do mistrzostw świata.

Zobacz również:

Jota Gonzales, Michał Olejniczak i Julen Aguinagalde z niepokojem patrzyli na wydarzenia w Kristianstad
Reprezentacja mężczyzn

Osiem sekund przed końcem był remis. Polska zagra dwa dodatkowe mecze

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Polacy na pół minuty przed końcem remisowali 28:28, mieli piłkę. I się totalnie skompromitowali, bo tak można podsumować to, co wydarzyło się przy stoliku sędziowskim. Wcześniej bowiem nasz zespół grał siedmiu na sześciu w ataku, wycofywał bramkarza. A teraz Gonzalez wstrzymał zbiegającego na ławkę Jakuba Skrzyniarza, Michał Daszek tego nie zauważył. I jako ósmy pojawił się na parkiecie.

    A to skończyło się karą dwóch minut, stratą piłki. A w konsekwencji trafieniem Włochów i przegraną. A przecież remis dawał nam to trzecie miejsce.

    Mistrzostwa Europy. Mecz Węgry - Islandia kończył zmagania w grupie F. Potężne emocje znów w Kristianstad

    Gdy Polacy ze spuszczonymi głowami udali się już do szatni, a Włosi świętowali sukces, na parkiecie do rozgrzewki ruszyli Islandczycy I Węgrzy. Oni grali o pierwsze miejsce w grupie, ale przede wszystkim o to, by te dwa punkty zabrać ze sobą do głównej fazy turnieju. Bo tam wyniki starć z Polską czy Włochami liczyć się nie będą, ale to wtorkowe - już tak. I to ono może później mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o strefę medalową.

    Zobacz również:

    Wiktor Jankowski wyleciał z boiska już na początku drugiej połowy meczu z Węgrami. I wiele wskazuje na to, że więcej już w ME nie zagra
    Reprezentacja mężczyzn

    Cały świat widział, co zrobił Polak. Dyskwalifikacja od Niemca. A to nie koniec

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Mecz Węgrów z Islandczykami kończył już rywalizację w Kristanstad, dalsza część rywalizacji w Szwecji odbędzie się już w Malmö. I tak jak się można było spodziewać, obie drużyny zagrały "na noże" - była potężna walka, kapitalna postawa bramkarzy, pięć interwencji VAR, dwie czerwone kartki. I jedna bramka różnicy.

      Na taki scenariusz wskazywała już pierwsza połowa, która zakończyła się remisem 14:14, po trafieniu w ostatniej sekundzie Richarda Bodo. Już wtedy nieźle spisywali się obaj bramkarze: Viktor Hallgrimsson i Kristof Palasics, który tak dał się we znaki polskiej drużynie w piątek.

      Młody mężczyzna w żółtym stroju sportowym z podniesionym palcem wskazującym wyróżnia się na tle tłumu kibiców ubranych na niebiesko, skupiony na wydarzeniach rozgrywających się na hali sportowej.
      Viktor HallgrimssonJOHAN NILSSON/TTPAP/EPA

      Zaraz po przerwie Islandczyk z FC Barcelona, choć przecież wciąż aktualny mistrz Polski z Orlenem Wisłą Płock, włączył jednak wyższy bieg zaraz po przerwie. Bronił wyśmienicie, Węgrzy byli bezradni. Mający ponad dwa metry wzrostu bramkarz odbił po przerwie 10 z 18 rzutów, także w trudnych momentach. Choćby chwilę po tym, jak czerwoną kartkę za uderzenie w twarz Gergo Fazekasa, gracza Orlenu Wisły, zobaczył filar islandzkiej obrony - Ymir Gislason. A później to samo spotkało Węgar Mate Onodi-Janoskutiego.

      Zawodnicy drużyn w czerwonych i białych strojach rywalizują podczas meczu piłki ręcznej, centralna postać w białym stroju energicznie gestykuluje, tłum w tle podkreśla sportową atmosferę.
      Od lewej: Zoran Ilić, Gisli Kristjansson i Adrian Sipos JOHAN NILSSON/TTPAP/EPA

      Węgrzy cały czas gonili wynik, nie byli w stanie objąć prowadzenia. Jeszcze w 56. minucie Bencze Imre zdołał wyrównać na 22:22, wtedy decydowały się losy meczu. Islandczycy trafili jednak dwukrotnie, a Hallgrimsson odbił trzy kolejne rzuty Bodo. I w tej sytuacji gol Zorana Ilicia tuż przed syreną niczego już Węgrom nie dał.

      Islandia wygrała 24:23, Hallgrimsson skończył mecz z 45-procentową skutecznością (18/40). Sprawił, że jego zespół zabierze dwa punkty do Malmö.

      Mistrzostwa Europy
      Runda eliminacyjna
      20.01.2026
      20:30
      Zakończony
      Zoran Ilic
      3' , 44' , 60'
      Bendeguz Boka
      4' , 6'
      Gergo Fazekas
      10' , 18' , 31' , 55'
      Zoltan Szita
      11'
      Bence Imre
      12' , 16' , 24' , 26' , 27' , 36' , 56'
      Richard Bodo
      19' , 30' , 48' , 50' , 52'
      Miklos Rosta
      21'
      Janus Smarason
      2' , 14'
      Odinn Rikhardsson
      5' , 13' , 55'
      Omar Ingi Magnusson
      8' , 20' , 28' , 32'
      Gisli Kristjansson
      10' , 16' , 17' , 19' , 41' , 52' , 57'
      Bjarki Elisson
      18'
      Ellidi Vidarsson
      22'
      Haukur Thrastarson
      26'
      Orri Thornkelsson
      31' , 43' , 45'
      Viggo Kristjansson
      51' , 59'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Węgry
      Islandia
      Grupa kibiców ubrana w barwy narodowe Islandii z flagami i szalikami, entuzjastycznie wspierająca swoją drużynę podczas wydarzenia sportowego. W tle tłum również ubrany w niebieskie stroje z islandzkimi motywami.
      Islandzcy kibice w KristianstadJOHAN NILSSON/TTPAP/EPA
      Arkadiusz Moryto: W końcówce pierwszej połowy daliśmy rywalom łatwe bramki i ciężko było gonićPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja