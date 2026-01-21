Już prze startem Mistrzostw Europy było jasne, że polskim piłkarzom ręcznym ciężko będzie wyjść z grupy. Węgry, a zwłaszcza Islandia to jednak znacznie mocniejsze drużyny. A tylko dwa zespoły miały uzyskać awans do głównego etapu turnieju, już bez tych najsłabszych ekip. Takich jak Polska czy Włochy, co zweryfikowały piątkowe i niedzielne wydarzenia w Kristianstad Arenie. Niemniej można było oczekiwać, że Polacy będą w stanie choćby nawiązać walkę z tymi zespołami, a takowej nie było.

No i można było liczyć na to, że podopieczni Joty Gonzaleza wygrają w ostatniej kolejce z Włochami, choć tu gra o żaden awans już się nie toczyła. A o trzecie miejsce w grupie, pozwalające uniknąć gry już za dwa miesiące w drugim etapie kwalifikacji do mistrzostw świata.

Polacy na pół minuty przed końcem remisowali 28:28, mieli piłkę. I się totalnie skompromitowali, bo tak można podsumować to, co wydarzyło się przy stoliku sędziowskim. Wcześniej bowiem nasz zespół grał siedmiu na sześciu w ataku, wycofywał bramkarza. A teraz Gonzalez wstrzymał zbiegającego na ławkę Jakuba Skrzyniarza, Michał Daszek tego nie zauważył. I jako ósmy pojawił się na parkiecie.

A to skończyło się karą dwóch minut, stratą piłki. A w konsekwencji trafieniem Włochów i przegraną. A przecież remis dawał nam to trzecie miejsce.

Mistrzostwa Europy. Mecz Węgry - Islandia kończył zmagania w grupie F. Potężne emocje znów w Kristianstad

Gdy Polacy ze spuszczonymi głowami udali się już do szatni, a Włosi świętowali sukces, na parkiecie do rozgrzewki ruszyli Islandczycy I Węgrzy. Oni grali o pierwsze miejsce w grupie, ale przede wszystkim o to, by te dwa punkty zabrać ze sobą do głównej fazy turnieju. Bo tam wyniki starć z Polską czy Włochami liczyć się nie będą, ale to wtorkowe - już tak. I to ono może później mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o strefę medalową.

Mecz Węgrów z Islandczykami kończył już rywalizację w Kristanstad, dalsza część rywalizacji w Szwecji odbędzie się już w Malmö. I tak jak się można było spodziewać, obie drużyny zagrały "na noże" - była potężna walka, kapitalna postawa bramkarzy, pięć interwencji VAR, dwie czerwone kartki. I jedna bramka różnicy.

Na taki scenariusz wskazywała już pierwsza połowa, która zakończyła się remisem 14:14, po trafieniu w ostatniej sekundzie Richarda Bodo. Już wtedy nieźle spisywali się obaj bramkarze: Viktor Hallgrimsson i Kristof Palasics, który tak dał się we znaki polskiej drużynie w piątek.

Viktor Hallgrimsson JOHAN NILSSON/TT PAP/EPA

Zaraz po przerwie Islandczyk z FC Barcelona, choć przecież wciąż aktualny mistrz Polski z Orlenem Wisłą Płock, włączył jednak wyższy bieg zaraz po przerwie. Bronił wyśmienicie, Węgrzy byli bezradni. Mający ponad dwa metry wzrostu bramkarz odbił po przerwie 10 z 18 rzutów, także w trudnych momentach. Choćby chwilę po tym, jak czerwoną kartkę za uderzenie w twarz Gergo Fazekasa, gracza Orlenu Wisły, zobaczył filar islandzkiej obrony - Ymir Gislason. A później to samo spotkało Węgar Mate Onodi-Janoskutiego.

Od lewej: Zoran Ilić, Gisli Kristjansson i Adrian Sipos JOHAN NILSSON/TT PAP/EPA

Węgrzy cały czas gonili wynik, nie byli w stanie objąć prowadzenia. Jeszcze w 56. minucie Bencze Imre zdołał wyrównać na 22:22, wtedy decydowały się losy meczu. Islandczycy trafili jednak dwukrotnie, a Hallgrimsson odbił trzy kolejne rzuty Bodo. I w tej sytuacji gol Zorana Ilicia tuż przed syreną niczego już Węgrom nie dał.

Islandia wygrała 24:23, Hallgrimsson skończył mecz z 45-procentową skutecznością (18/40). Sprawił, że jego zespół zabierze dwa punkty do Malmö.

Islandzcy kibice w Kristianstad JOHAN NILSSON/TT PAP/EPA

