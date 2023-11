Pół godziny nadziei. Mistrz Polski znów dostał lanie w Lidze Mistrzyń

Dziewięć minut kompletnej niemocy, bez choćby niecelnego rzutu. A mimo tego wciąż było ciekawie

Zagłębie zaczęło to spotkanie świetnie, bo już w pierwszej akcji bramkę zdobyła z koła Joanna Drabik. A później zaczął się dziewięciominutowy wstrząs, podczas którego mistrzynie Polski nie tylko nie potrafiły pokonać Blanki Böde-Bíró, ale... nawet w tym czasie nie oddały choćby jednego rzutu! To coś niesamowitego, by przez tak długi czas ani razu nie przedrzeć się przez defensywę rywala na tym poziomie. Problem był jednak poważny - podopieczne Bożeny Karkut co chwilę popełniały błędy techniczne, przeważnie niecelnie podawały. A próbowały nawet... wrzutek.