Pogromcy Polaków dokonali cudu. Szwedzi rozbici, nieoczywisty bohater

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Islandia zaczynała te mistrzostwa Europy z jasnym celem - po latach znów miała znaleźć się w strefie medalowej. Faza wstępna, z rozgromieniem Polski, potwierdziła te aspiracje. A drugi etap "Wyspiarze" zaczęli fatalnie, od porażki z Chorwacją. I gdyby dziś też ulegli w Malmö niepokonanej dotąd Szwecji, marzenia o półfinale praktycznie odeszłyby w niepamięć. Gospodarze byli fawirytem, a po pierwszej połowie tracili aż sześć bramek. Po przerwie zaczęli pogoń, doszli Islandię na jedno trafienie. A później Szwedzi zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię.

Zawodnik piłki ręcznej w białym stroju świętuje zdobycie bramki na tle bramki i bramkarza w zielonym stroju, atmosfera rywalizacji sportowej na hali.
Viggo Kristjansson został bohaterem Islandii. Godnie zastąpił gwiazdy drużynyJOHAN NILSSONPAP/EPA

Te mistrzostwa Europy, choć już bez udziału Polski, są wyjątkowo ciekawe. Tak właściwie co jeden mecz jest ciekawszy, padają kolejne rekordy związane ze zdobytymi bramkami. I w obu grupach nie ma wciąż pewniaków do awansu. Choć ta pierwsza, z Danią, Francją, Niemcami czy Portugalią, wydaje się mocniejsza, to w drugiej jest równie ciekawie.

I to potwierdziły właśnie niedzielne spotkania.

W tym pierwszym potężnie osłabiona w tym turnieju Słowenia, pozbawiona m.in. gwiazd z Orlen Superligi z Płocka i Kielc, znów pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Podopieczni Uroša Zormana wygrali z Węgrami 35:32, choć po pierwszej połowie przegrywali 15:17. "Polski tercet" z Orlenu Wisły Płock - Zoran Ilić, Zolta Szita i Gergo Fazekas - zdobył łączni tuzin bramek, wszyscy po cztery.

    Słoweńcy dogonili więc w tabeli Szwedów, mieli już cztery punkty. Tyle samo chcieli też mieć Islandczycy.

    Mistrzostwa Europy. Szwecja podejmowała Islandię w Malmö Arena. Szok dla ośmiu tysięcy kibiców

    Dla Islandczyków, po ich minimalnej porażce z Chorwacją, mecz ze Szwedami był starciem o być albo nie być w strefie medalowej. "Trzy Korony" uciekłyby już za daleko, Chorwaci też spisują się dobrze, podobnie Słowenia, z którą Islandczycy zmierzą się w środę, na sam koniec.

    A to by mogło oznaczać też koniec pracy z tą drużyną trenera Snorriego Gudjonssona.

    Dziś "Wyspiarze" grali jednak tak, jakby chcieli oszczędzić selekcjonera. Mimo że znów Omar Ingi Magnusson był cieniem samego siebie, już w 2. minucie zmarnował rzut karny. A Gisli Kristjansson przeplatał zagrania świetne z błędami.

    Dwóch zawodników podczas dynamicznej akcji w meczu piłki ręcznej, jeden ubrany w strój biało-niebieski, drugi w żółto-czarny, tłum kibiców w żółtych koszulkach na trybunach, piłka uniesiona w prawej dłoni zawodnika w żółtym stroju.
    Ellidi Vidarsson (z lewej) i Albin LagergrenJOHAN NILSSONPAP/EPA

    To spotkanie wykreowało jednak innego lidera - Viggo Kristjanssona. 32-letni rozgrywający HC Erlangen, klubowy kolega Macieja Gębali, grał bowiem spotkanie życia. Gdy do końca spotkania zostało 10 minut, miał w dorobku 11 bramek - oddał 11 rzutów. Świetnie zastąpił Magnussona w wykonywaniu "siódemek", ale trafiał też z gry. I to ważnych momentach, gdy zwycięstwo zaczynało Islandii wymykać się z rąk.

      Niepokonana dotąd Szwecja dała się bowiem w pierwszej połowie zaskoczyć. Zwłaszcza w defensywie, tu miała największe problemy. A Islandia powolutku powiększała przewagę, wygrała te pół godziny gry 18:12. To była jednak dopiero połowa sukcesu.

      Zwłaszcza że Szwedzi zaczęli przed swoimi kibicami gonić rywali. Zdobyli dwie pierwsze bramki po przerwie, w 41. minucie przegrywali tylko 19:21. Gusjonsson poprosił o czas, po nim jednak Gisli Kristjansson rzucił w słupek, a Felix Claar pokonał Viktora Hallgrimssona (20:21). I już wydawało się, że Szwedzi cel osiągną, praktycznie zapewnią sobie miejsce w półfinale.

      Bramkarz wykonujący dynamiczną interwencję podczas meczu piłki ręcznej, piłka tuż przy jego twarzy, atakujący zawodnik próbuje zdobyć bramkę, a w tle trybuny pełne kibiców ubranych na żółto.
      Andreas Palicka nie został tym razem bohaterem SzwedówJOHAN NILSSONPAP/EPA

      I wtedy ważne trafienie zanotował Ellidi Vidarsson, a Hallgrimsson obronił rzut Erica Johanssona z czystej pozycji. Islandczycy uciekli najpierw na trzy bramki, później na cztery. I już byli w domu. Zwłaszcza że Hallgrimsson popisywał się udanymi paradami w bramce.

      Islandia wygrała to spotkanie , sytuacja w grupie II jest niezwykle ciekawa. Nie ma już ekipy niepokonanej, a jeśli Chorwacja wygra w wieczornym spotkaniu ze Szwajcarią, to cztery zespoły będą miały po cztery punkty. A tylko dwie z nich w środę będą się cieszyły z awansu do półfinału.

      Mistrzostwa Europy - Grupa II

      Islandia - Szwecja 35:27 (18:12)

      Islandia: Hallgrimsson (12/38 - 32 proc.), Gustavsson (0/1 - 0 proc.) - V. Kristjansson 11 (6/6 z karnych), Elisson 6, Rikhardsson 5, Magnusson 4 (0/1), G. Kristjansson 3, Samarson 2, Vidarsson 2, Arnarsson 1, Thrastarson 1, Gislason, Gunnarsson, Thorkelsson, Einarsson, Olafsson.

      Kary: 6 minut. Rzuty karne: 6/7.

      Szwecja: Appelgreen (3/18 - 17 proc.), Palicka (5/25 - 20 proc.) - Lagergren 5, D. Pettersson 4 (3/3), Johansson 4, Wanne 3, Carlsbogård 2, Karlsson 2, Roganović 2 (1/3), Claar 1, Bergendahl 1, Sandell 1, Möller, Montebovi, Gottfridsson.

      Kary: 8 minut. Rzuty karne: 4/6.

      Wyniki trzeciej kolejki:
      • Słowenia - Węgry 35:32 (15:17)
      • Islandia - Szwecja 35:27 (18:12)
      • Szwajcaria - Chorwacja - mecz od godz. 20.30

      TABELA:

      • 1. Islandia - 3 mecze - 4 pkt - 88:80
      • 2. Szwecja - 3 mecze - 4 pkt - 95:91
      • 3. Słowenia - 3 mecze - 4 pkt - 104:102
      • 4. Chorwacja - 2 mecze - 2 pkt - 55:62
      • 5. Szwajcaria - 2 mecze - 1 pkt - 64:67
      • 6. Węgry - 3 mecze - 1 pkt - 84:88
      Mistrzostwa Europy
      Główna runda
      25.01.2026
      18:00
      Zakończony
      Omar Ingi Magnusson
      4' , 49' , 55' , 60'
      Janus Smarason
      5' , 10'
      Gisli Kristjansson
      6' , 19' , 34'
      Bjarki Elisson
      9' , 10' , 20' , 53' , 57' , 60'
      Odinn Rikhardsson
      12' , 22' , 36' , 50' , 58'
      Viggo Kristjansson
      14' , 15' , 18' , 24' , 25' , 27' , 28' , 38' , 44' , 46' , 48'
      Haukur Thrastarson
      17'
      Ellidi Vidarsson
      43' , 49'
      Arnar Arnarsson
      52'
      Hampus Wanne
      4' , 25' , 37'
      Oscar Bergendahl
      6'
      Albin Lagergren
      9' , 11' , 27' , 41' , 45'
      Eric Johansson
      11' , 31' , 40' , 52'
      Daniel Pettersson
      14' , 28' , 33' , 59'
      Nikola Roganovic
      16' , 20'
      Max Darj
      23' , 39'
      Sebastian Karlsson
      36' , 50'
      Felix Claar
      42'
      Jonathan Carlsbogard
      44' , 60'
      Lukas Sandell
      49'
      Wszystko o meczu

      Tłum kibiców w niebieskich barwach energetycznie kibicuje swojej drużynie, wielu z nich ma wymalowane twarze i trzyma flagi oraz akcesoria kibicowskie. Panowie z przodu biją w bęben, a cała atmosfera jest bardzo radosna i zaangażowana.
      Kibice Islandii w Malmo ArenaJOHAN NILSSONPAP/EPA
