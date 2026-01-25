Pogromcy Polaków dokonali cudu. Szwedzi rozbici, nieoczywisty bohater
Islandia zaczynała te mistrzostwa Europy z jasnym celem - po latach znów miała znaleźć się w strefie medalowej. Faza wstępna, z rozgromieniem Polski, potwierdziła te aspiracje. A drugi etap "Wyspiarze" zaczęli fatalnie, od porażki z Chorwacją. I gdyby dziś też ulegli w Malmö niepokonanej dotąd Szwecji, marzenia o półfinale praktycznie odeszłyby w niepamięć. Gospodarze byli fawirytem, a po pierwszej połowie tracili aż sześć bramek. Po przerwie zaczęli pogoń, doszli Islandię na jedno trafienie. A później Szwedzi zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię.
Te mistrzostwa Europy, choć już bez udziału Polski, są wyjątkowo ciekawe. Tak właściwie co jeden mecz jest ciekawszy, padają kolejne rekordy związane ze zdobytymi bramkami. I w obu grupach nie ma wciąż pewniaków do awansu. Choć ta pierwsza, z Danią, Francją, Niemcami czy Portugalią, wydaje się mocniejsza, to w drugiej jest równie ciekawie.
I to potwierdziły właśnie niedzielne spotkania.
W tym pierwszym potężnie osłabiona w tym turnieju Słowenia, pozbawiona m.in. gwiazd z Orlen Superligi z Płocka i Kielc, znów pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Podopieczni Uroša Zormana wygrali z Węgrami 35:32, choć po pierwszej połowie przegrywali 15:17. "Polski tercet" z Orlenu Wisły Płock - Zoran Ilić, Zolta Szita i Gergo Fazekas - zdobył łączni tuzin bramek, wszyscy po cztery.
Słoweńcy dogonili więc w tabeli Szwedów, mieli już cztery punkty. Tyle samo chcieli też mieć Islandczycy.
Mistrzostwa Europy. Szwecja podejmowała Islandię w Malmö Arena. Szok dla ośmiu tysięcy kibiców
Dla Islandczyków, po ich minimalnej porażce z Chorwacją, mecz ze Szwedami był starciem o być albo nie być w strefie medalowej. "Trzy Korony" uciekłyby już za daleko, Chorwaci też spisują się dobrze, podobnie Słowenia, z którą Islandczycy zmierzą się w środę, na sam koniec.
A to by mogło oznaczać też koniec pracy z tą drużyną trenera Snorriego Gudjonssona.
Dziś "Wyspiarze" grali jednak tak, jakby chcieli oszczędzić selekcjonera. Mimo że znów Omar Ingi Magnusson był cieniem samego siebie, już w 2. minucie zmarnował rzut karny. A Gisli Kristjansson przeplatał zagrania świetne z błędami.
To spotkanie wykreowało jednak innego lidera - Viggo Kristjanssona. 32-letni rozgrywający HC Erlangen, klubowy kolega Macieja Gębali, grał bowiem spotkanie życia. Gdy do końca spotkania zostało 10 minut, miał w dorobku 11 bramek - oddał 11 rzutów. Świetnie zastąpił Magnussona w wykonywaniu "siódemek", ale trafiał też z gry. I to ważnych momentach, gdy zwycięstwo zaczynało Islandii wymykać się z rąk.
Niepokonana dotąd Szwecja dała się bowiem w pierwszej połowie zaskoczyć. Zwłaszcza w defensywie, tu miała największe problemy. A Islandia powolutku powiększała przewagę, wygrała te pół godziny gry 18:12. To była jednak dopiero połowa sukcesu.
Zwłaszcza że Szwedzi zaczęli przed swoimi kibicami gonić rywali. Zdobyli dwie pierwsze bramki po przerwie, w 41. minucie przegrywali tylko 19:21. Gusjonsson poprosił o czas, po nim jednak Gisli Kristjansson rzucił w słupek, a Felix Claar pokonał Viktora Hallgrimssona (20:21). I już wydawało się, że Szwedzi cel osiągną, praktycznie zapewnią sobie miejsce w półfinale.
I wtedy ważne trafienie zanotował Ellidi Vidarsson, a Hallgrimsson obronił rzut Erica Johanssona z czystej pozycji. Islandczycy uciekli najpierw na trzy bramki, później na cztery. I już byli w domu. Zwłaszcza że Hallgrimsson popisywał się udanymi paradami w bramce.
Islandia wygrała to spotkanie , sytuacja w grupie II jest niezwykle ciekawa. Nie ma już ekipy niepokonanej, a jeśli Chorwacja wygra w wieczornym spotkaniu ze Szwajcarią, to cztery zespoły będą miały po cztery punkty. A tylko dwie z nich w środę będą się cieszyły z awansu do półfinału.
Islandia - Szwecja 35:27 (18:12)
Islandia: Hallgrimsson (12/38 - 32 proc.), Gustavsson (0/1 - 0 proc.) - V. Kristjansson 11 (6/6 z karnych), Elisson 6, Rikhardsson 5, Magnusson 4 (0/1), G. Kristjansson 3, Samarson 2, Vidarsson 2, Arnarsson 1, Thrastarson 1, Gislason, Gunnarsson, Thorkelsson, Einarsson, Olafsson.
Kary: 6 minut. Rzuty karne: 6/7.
Szwecja: Appelgreen (3/18 - 17 proc.), Palicka (5/25 - 20 proc.) - Lagergren 5, D. Pettersson 4 (3/3), Johansson 4, Wanne 3, Carlsbogård 2, Karlsson 2, Roganović 2 (1/3), Claar 1, Bergendahl 1, Sandell 1, Möller, Montebovi, Gottfridsson.
Kary: 8 minut. Rzuty karne: 4/6.
- Słowenia - Węgry 35:32 (15:17)
- Islandia - Szwecja 35:27 (18:12)
- Szwajcaria - Chorwacja - mecz od godz. 20.30
TABELA:
- 1. Islandia - 3 mecze - 4 pkt - 88:80
- 2. Szwecja - 3 mecze - 4 pkt - 95:91
- 3. Słowenia - 3 mecze - 4 pkt - 104:102
- 4. Chorwacja - 2 mecze - 2 pkt - 55:62
- 5. Szwajcaria - 2 mecze - 1 pkt - 64:67
- 6. Węgry - 3 mecze - 1 pkt - 84:88