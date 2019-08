Piłkarki ręczne MKS Perły Lublin wygrały turniej w Kielcach

Zawodniczki MKS Perły Lublin zwyciężyły w I Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Prezydenta Kielc. Mistrzynie Polski wyprzedziły Galiczankę Lwów i białoruski HC Homel. Rywalizowało pięć drużyn.

W kieleckim turnieju przez dwa dni (piątek i sobota) rywalizowało pięć zespołów: mistrzynie Polski (MKS Perła Lublin), Ukrainy (Galiczanka Lwów) i Białorusi (HC Homel), oraz Piotrcovia Piotrków Tryb. i gospodarz Korona Handball Kielce. O zwycięstwie w turnieju zadecydował sobotni pojedynek ekip z Lublina i Lwowa. Podopieczne trenera Roberta Lisa pewnie pokonały rywalki 31:22 i zajęły pierwsze miejsce w końcowej tabeli zawodów, mimo piątkowej porażki z Piotrcovią.

Druga lokata przypadła szczypiornistkom z Ukrainy, trzecią pozycję zajął Homel, a czwartą Piotrkovia. Gospodynie turnieju, które przystąpiły do niego w mocno osłabionym składzie, przegrały wszystkie spotkania.

"Po prostu zabrakło nam sił. W końcówkach wszystkich spotkań widać było, że jesteśmy po trzech tygodniach ciężkich przygotowań. Trener chciał, żebyśmy pokazały się z bardzo dobrej strony w obronie, bo nad tym do tej pory głównie pracowałyśmy. W defensywie wyglądało to na pewno lepiej, bo w ataku mamy jeszcze sporo do poprawy" - podkreśliła Agnieszka Młynarska, rozgrywająca Korony.

W kieleckim obozie z ostatniej lokaty w turnieju nikt nie robił tragedii. Zarówno zawodniczki, jak i działacze z niecierpliwością czekają na poniedziałkową decyzję Komisji Odwoławczej Związku Piłki Ręcznej w Polsce, która rozpatrzy apelację kieleckiego klubu.

Korona Handball jako jedyny z dziewięciu klubów, które wyraziły chęć przystąpienia do ligi zawodowej, nie przeszła pierwszego etapu licencyjnego. Powodem było niezłożenie wniosku w odpowiednim terminie oraz niespełnienie wymogów związanych z budżetem gwarantowanym, który spółka zarządzająca ligą wyznaczyła na poziomie 1,4 mln zł.

"Cały czas żyjemy w zawieszeniu. Mam jednak nadzieję, ze zagramy w lidze zawodowej. W kobiecej piłce ręcznej nie jest obecnie łatwa sytuacja, klubów jest coraz mniej. Mam nadzieję, że działacze pójdą po rozum do głowy i podadzą nam rękę" - powiedział trener Korony Paweł Tetelewski.

Wyniki turnieju:

Piątek

Galiczanka Lwów - HC Homel 29-27

Korona Handball Kielce - Piotrovia Piotrków Tryb. 22-24



MKS Perła Lublin - HC Homel 31-26



Galiczanka - Piotrcovia 25-24



Korona - MKS Perła Lublin 22-32

Sobota

Piotrovia - MKS Perła Lublin 24-23

Korona - Galiczanka 20-30

HC Homel - Piotrcovia 30-26

MKS Perła Lublin - Galiczanka 31-22

Korona - HC Homel 17-38

Końcowa klasyfikacja turnieju:

M pkt bramki

1. MKS Lublin 4 6 117-94

2. Galiczanka 4 6 106-102

3. HC Homel 4 4 121-103

4. Piotrcovia 4 4 98-100

5. Korona 4 0 81-124

Autor: Janusz Majewski