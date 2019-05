Piłkarki ręczne Metraco Zagłębia Lubin w sobotę po raz piąty w historii zdobyły Puchar Polski. W finale rozegranym w Gnieźnie pokonały Pogoń Szczecin 25-19 (15-6).

Przed tygodniem męski finał Pucharu Polski pomiędzy PGE Vive Kielce a Orlenem Wisłą Płock rozegrany w Poznaniu do ostatnich sekund trzymał w napięciu kibiców, a kielczanie wygrali różnicą jednej bramki (26-25). Kobiecy finał PP takich emocji nie przyniósł, lubinianki od początku prowadziły wysoko i już praktycznie do przerwy zapewniły sobie zwycięstwo.

Do wygranej Zagłębie poprowadziła Kinga Grzyb, która już w pierwszych 30 minutach miała na koncie siedem goli. Była reprezentantka Polski nie myliła się z rzutów karnych, w kontrataku, także gdy trzeba było rzucić z własnej połowy do pustej bramki. Po dość nerwowym i nieskutecznym początku z obu stron, to właśnie Grzyb pobudziła swoje koleżanki do bardziej zdecydowanej gry. Po jej czterech bramkach lubinianki wygrywały 4-1.

Piłkarki Pogoni miały spore kłopoty ze sforsowaniem twardej defensywy rywalek. A gdy już dochodziły do sytuacji rzutowych, na drodze stawała świetnie dysponowana Monika Maliczkiewicz. Przewaga podopiecznych Bożeny Karkut rosła w szybkim tempie, w 19. minucie po kolejnej bramce Grzyb prowadziły już 9-3.

Szkoleniowiec szczecinianek Goran Trajkovski wycofywał bramkarkę, gdy jego podopieczne grały w osłabieniu, ale przynosiło to opłakane skutki, bowiem rywalki często przechwytywały piłkę i z daleka trafiały do pustej siatki.

Po zmianie stron piłkarki Zagłębia trochę odpuściły w obronie i przeciwniczki mogły podreperować skromny dorobek bramkowy. Długo jednak nie mogły choćby zmniejszyć dystansu. Dopiero na 12 minut przed końcem przewaga Zagłębia zmalała do siedmiu bramek i Karkut poprosiła o czas. Tymczasem piłkarki ze Szczecina chwyciły wiatr w żagle, Karkut znów musiała poprosić swoje zawodniczki na krótką rozmowę, a w 54. minucie przewaga lubinianek zmalała do czterech goli (22-18). Finisz okazał się jednak spóźniony, dwa trafienia Pauliny Piechnik zgasiły nadzieje Pogoni. Najlepszymi zawodniczkami spotkania wybrano Grzyb (Zagłębie) oraz Valentinę Blazevic (Pogoń).

Zagłębie po raz piąty zwyciężyło w rozgrywkach. Po raz ostatni trofeum zdobyły w 2017 roku. Szczecinianki na Puchar Polski czeka już 27 lat. Przed rokiem w Kaliszu przegrały w finale z Perłą Lublin.

Metraco Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 25-19 (15-6)



Metraco Zagłębie Lubin: Monika Maliczkiewicz, Monika Wąż - Kinga Grzyb 11, Adrianna Górna 2, Paulina Piechnik 3, Patricia Machado Matieli 2, Klaudia Pielesz 1, Jovana Milojevic 2, Malwina Hartman 1, Małgorzata Trawczyńska, Małgorzata Buklarewicz 1, Zuzanna Ważna, Viktoria Belmas 2.



Pogoń Szczecin: Monika Pruenster, Marta Wawrzynowska - Oktawia Płomińska 1, Ivana Bozovic 3, Agata Cebula, Marlena Urbańska 1, Joanna Wołoszyk 3, Daria Szynkaruk 1, Ivana Dezic 1, Karolina Kochaniak 1, Natalia Janas 1, Daria Zawistowska, Jelena Agbaba 1, Valentina Blazevic 6.



Zdobywczynie Pucharu Polski piłkarek ręcznych:



1959 Ruch Chorzów

1960 Ruch Chorzów

1961 AZS AWF Warszawa

1962 Ruch Chorzów

1963 nie rozgrywano

1964 nie rozgrywano

1965 nie rozgrywano

1966 Sośnica Gliwice

1967 AZS Wrocław

1968 AZS Wrocław

1969 AZS Wrocław

1970 Sośnica Gliwice

1971 Pogoń Szczecin

1972 AZS Wrocław

1973 AKS Chorzów

1974 nie rozgrywano

1975 nie rozgrywano

1976 Skra Warszawa

1977 AKS Chorzów

1978 AZS AWF Warszawa

1979 Ruch Chorzów

1980 Pogoń Szczecin

1981 AKS Chorzów

1982 AZS AWF Warszawa

1983 AKS Chorzów

1984 Ruch Chorzów

1985 Cracovia

1986 Pogoń Szczecin

1987 AKS Chorzów

1988 Cracovia

1989 AZS AWF Warszawa

1990 Sośnica Gliwice

1991 nie rozgrywano

1992 Pogoń Szczecin

1993 Start Elbląg

1994 Start Elbląg

1995 Via Wena Warszawa

1996 Montex Lublin

1997 Montex Lublin

1998 Montex Lublin

1999 Start Elbląg

2000 Montex Lublin

2001 Montex Lublin

2002 Montex Lublin

2003 Zgoda Ruda Śląska

2004 Zgoda Ruda Śląska

2005 Nata AZS AWFiS Gdańsk

2006 SPR Safo ICom Lublin

2007 SPR Safo ICom Lublin

2008 AZS Politechnika Koszalin

2009 MKS Zagłębie Lubin

2010 SPR Lublin

2011 MKS Zagłębie Lubin

2012 SPR Lublin

2013 MKS Zagłębie Lubin

2014 GTPR Gdynia

2015 GTPR Gdynia

2016 GTPR Gdynia

2017 Metraco Zagłębie Lubin

2018 MKS Perła Lublin

2019 Metraco Zagłębie Lubin



Klasyfikacja klubów według liczby tytułów:



11 - Montex/SPR/Perła Lublin

5 - AKS Chorzów

5 - Ruch Chorzów

5 - Zagłębie Lubin

4 - AZS Wrocław

4 - Pogoń Szczecin/SPR Pogoń Baltica Szczecin

4 - AZS AWF Warszawa

3 - Start Elbląg

3 - Sośnica Gliwice

3 - GTPR Gdynia

2 - Zgoda Ruda Śląska

2 - Cracovia

1 - AZS AWFiS Gdańsk

1 - Via Wena Warszawa

1 - Skra Warszawa

1 - AZS Politechnika Koszalin