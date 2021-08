Kolejny sezon ligowy szczypiornistów rozpocznie się 4 września 2021 r. PGNiG Superliga zagra w składzie niezmienionym w stosunku do poprzednich rozgrywek. Pisaliśmy o problemach finansowych MMTS Kwidzyn, jednak ostatecznie temu zespołowi uda się zagrać.

W ramach przygotowań do rozgrywek kwidzynianie zagrają w I Memoriale im. Leszka Biernackiego, który odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia w hali AWFiS w Gdańsku. Zmarły w marcu 2021 r., Leszek Biernacki był znanym trenerem piłki ręcznej, pracował m.in. w Wybrzeżu Gdańsk, gdy ten klub był potęgą. W latach 1966-2001 gdańszczanie dziesięciokrotnie wygrywali mistrzostwo Polski, a w latach 1986-87 grali w finale Pucharu Europy - najważniejszej i najbardziej prestiżowej imprezy na starym kontynencie.

Właśnie spadkobiercy Wybrzeża, dziś grający pod nazwą Torus Wybrzeże Gdańsk będą gospodarzem I Memoriału im. Leszka Biernackiego. Oprócz MMTS i Torusa stawkę imprezy uzupełnią Sandra SPA Pogoń Szczecin i Energa MKS Kalisz. Rozgrywki poprzedzi konferencja prasowa w sprawie przedłużenia umowy sponsorskiej piłkarzy ręcznych Wybrzeża z firmą TORUS.

Dwa dni wcześniej przed memoriałem, szczypiorniści Wybrzeża wezmą udział w nietypowym wydarzeniu na plaży w Gdańsku-Brzeźnie, konkretnie na LOTOS stadionie letnim w Gdańsku.

Zdjęcie W środę 18 sierpnia na plaży w Gdańsku zostanie podjęta próba bicia rekordu Polski w liczbie podań piłki ręcznej / Torus Wybrzeże Gdańsk /

Piłkarze ręczni podejmą próbę bicia rekordu w ilości podań piłki ręcznej. Impreza odbędzie się pod hasłem "Gdańskie podanie", będzie mierzona liczba podań piłki do piłki ręcznej w ciągu jednej godziny. Uczestnicy będą ustawieni w okręgu w odległości od siebie nie mniejszej niż 10 metrów, a Minimum do ustanowienia rekordu to 500 podań, a przy okazji bicia rekordu drużyna Torus Wybrzeża będzie rozdawać autografy oraz gadżety związane z klubem.

