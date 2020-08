16-letni Yousuf Faruk z Nigerii zostanie nowym zawodnikiem Łomży Vive Kielce. Utalentowany prawy rozgrywający dołączy do zespołu we wrześniu. Po przejściu badań medycznych ma podpisać pięcioletni kontrakt.

Leworęczny zawodnik jest wiodącą postacią reprezentacji Nigerii w kategorii U-19. Ostatnio grał w marokańskim Mountada Derb Sultan Handball Club.

Faruk przyjedzie do Kielc we wrześniu. Utalentowany rozgrywający przejdzie testy medyczne, a jeśli te nie wykażą żadnych nieprawidłowości, to złoży podpis pod pięcioletnim kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejne dwa sezony.

- Yusuf już teraz ma niesamowite umiejętności. Będzie trenował z pierwszym zespołem, ale jako klub zadbamy też o jego edukację. Ogromnie cieszę się, że będziemy mogli dać temu chłopakowi szansę na rozwój. Wierzę w niego i mam nadzieję, że pod skrzydłami trenera Tałanta Dujszebajewa wyrośnie na świetnego zawodnika ­- powiedział Bertus Servaas, prezes Łomży Vive Kielce.

Yousuf Faruk będzie 21. graczem w kadrze mistrza Polski. Latem do zespołu dołączyło sześciu nowych zawodników: obrotowi Nicolas Tournat i Sebastian Kaczor; rozgrywający Szymon Sićko, Michał Olejniczak i Haukur Thrastarson oraz prawoskrzydłowy Sigvaldi Gudjonsson.

Janusz Majewski