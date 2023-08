Piłka ręczna wraca tam, gdzie święciła największe sukcesy

Polska piłka ręczna wkracza w nową erę

Kontrakt zacznie obowiązywać już od zbliżającego się sezonu. W Polsacie będzie można zobaczyć dwa mecze Orlen Superligi mężczyzn fazy zasadniczej i co najmniej połowę w play-offach - minimum 60 spotkań w sezonie. Ustalono stałe pory transmisji - 15.00 w niedzielę i 18.00 w poniedziałek, a środowe kolejki o 18.00 i 20.00. Rozgrywki kobiet to jeden mecz w każdej serii - co najmniej 28 w sezonie. Będą pokazywane we wtorki o 18.00.