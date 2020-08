Łomża VIVE Kielce - pod taką nazwą grać będzie w najbliższym sezonie drużyna piłkarzy ręcznych, 17-krotnych mistrzów Polski i triumfatorów Ligi Mistrzów w 2016 roku.

Ogłosili to podczas czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele klubu oraz nowego sponsora firmy Van Pur S.A., właściciela Browaru Łomża.

- Od pierwszego spotkania mieliśmy bardzo dużo wspólnego. Dzięki ciężkiej pracy osiągniemy sukcesy. Piłka ręczna to jedno, ale razem mamy potężny rynek eksportowy. Chcemy to wykorzystać w naszej współpracy. Mamy wspólne wartości. Podpisać kontakt z Van Pur S.A. to dla nas duże zobowiązanie. Będziemy wymagać dużej odpowiedzialności, profesjonalizmu. Chcemy pokazać, że jesteśmy poważnym partnerem dla Van Pur S.A. KS VIVE osiąga w ostatnich latach sukcesy. A teraz wierzę, że razem z Van Pur S.A osiągniemy jeszcze większe sukcesy i pozostaniemy na topie Europy - powiedział prezes KS Vive Handball Kielce SA Bertus Servaas.

Umowa między klubem a nowym sponsorem będzie obowiązywać przez cztery lata.

- Nic nie dzieje się bez przyczyny, bez przypadku. W pewien lipcowy poranek doszły do nas informacje, że KS Kielce potrzebuje pomocy. Firma Van Pur, którą reprezentuję, nie szukała okazji do sponsoringu. Ale nasza decyzja o wejściu w klub zapadła bardzo szybko. Bardzo doceniamy pracę prezesa Bertusa Servaasa. Wspierając tak uznanego klubu widzimy wiele możliwości - stwierdziła Jagoda Iwańczuk, prezes Van Pur S.A.

- My też gramy w lidze mistrzów. Biznesowej lidze mistrzów. Jesteśmy producentem piwa, ale nasze produkty dostarczamy na wszystkie kontynenty. Ktoś kiedyś powiedział, że tam, gdzie pojawia się Van Pur, pojawiają się medale. Wierzymy, że klub dalej będzie sięgać po czołowe miejsca w Lidze Mistrzów. Na pewno nie przebijemy pana Berta, ale podpisujemy kontrakt czteroletni. Mamy nadzieję, że będzie to owocna współpraca - dodała.

Kielecki klub w ciągu kilkunastu dni stracił dwóch najważniejszych, dotychczasowych sponsorów.