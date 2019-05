Przed reprezentantkami Polski w piłce ręcznej stoi wielkie wyzwanie. W Zrenjaninie trwa pierwszy z dwóch meczów podopiecznych trenera Leszka Krowickiego w eliminacjach do mistrzostw świata. Liczymy na zwycięstwo, ale nawet minimalna porażka przed rewanżem 6 czerwca w Lubinie nie pozbawi szans "Biało-Czerwonych". Śledź przebieg spotkania z Interią.

Stawka dwumeczu Polek z Serbkami jest ogromna. Tylko wygrana zapewni naszej drużynie narodowej awans na MŚ, które w dniach 30 listopada - 15 grudnia zostaną rozegrane w Japonii, a dodatkowo przedłuży szansę wywalczenia przepustki na igrzyska olimpijskie w Tokio. Jeśli "Biało-Czerwone" w Kraju Kwitnącej Wiśni uplasują się w najlepszej ósemce, wtedy dostaną się do jednego z trzech wiosennych turniejów kwalifikacyjnych do IO.

Świadome rangi pojedynku nasze kadrowiczki trenowały w Zrenjaninie od środy. Trener Krowicki ma do dyspozycji nasze wiodące szczypiornistki, na czele z duetem zawodniczek drugiej linii, Karoliną Kudłacz-Gloc oraz Kingą Achruk. Obie nie są jednak okazem zdrowia po trudach sezonu. I tak "Kudi" borykała się z urazem barku, a Achruk doskwierał ból w ścięgnie Achillesa.

- Zawodniczki są dobrze przygotowane w sferze mentalnej, czują się silne i docenione. Mają poczucie sporych możliwości. To musi być naszym atutem, który należy wykorzystać - powiedział przed spotkaniem selekcjoner Krowicki, budując w swoich podopiecznych wysokie morale.

Mecz od środka rozpoczęły Polki, ale w otwierającej akcji meczu Joanna Szarawaga nie opanowała piłki i zaczęło się od jednej z wielu strat po naszej stronie. Z kontrą ruszyły Serbki, obejmując prowadzenie po znakomitym rzucie z drugiej linii Jovany Stoiljković. Już w trzeciej minucie do naszych zawodniczek uśmiechnęło się szczęście. Fatalnie zachowała się serbska bramkarka Kristina Graovac, która popełniła wielki błąd za polem karnym. Agresywnie zaatakowała Mariolę Wiertelak, gdy nasza skrzydło była w powietrzu i za faul została ukarana czerwoną kartką.

Mimo takiego prezentu, Polki nie potrafiły pójść za ciosem i po siedmiu minutach miały na konto tylko jedną bramkę. Tymczasem gospodynie były nie do zatrzymania przy rzutach z drugiej linii i w tym czasie zanotowały cztery trafienia.

"Biało-Czerwone" nie potrafił nawet zamienić na gola rzutu karnego, bowiem Monika Kobylińska trafiła w słupek. W odpowiedzi Jelena Lavko podwyższyła prowadzenie, a w naszej drużynie zrobiło się już naprawdę nerwowo. Po upływie 10. min, gdy w dorobku Polek nadal była tylko jedna bramka, trener Krowicki nie wytrzymał i poprosił o czas. - Aktywniej, szybsze wyjście. Dziewczyny, za wolno gramy - apelował szkoleniowiec. Impas w grze naszej drużyny w 12. min wreszcie przełamała Achruk.

W kolejnych minutach Polki nieco przyspieszyły, ale nadal nie radziły sobie z twardą grą Serbek przed bramką. Trzeci gol autorstwa Achruk padł znów z rzutu karnego, ale Polki cały czas pozostawały przynajmniej o jedno tempo za rywalkami. Bolały zwłaszcza takie sytuacje, jak ta, gdy Aleksandra Rosiak rzuciła czwartą bramkę, lecz nasze zawodniczki nie zdążyły wrócić do obrony i poniosły kolejną stratę. Wielki koncert po stronie podopiecznych trenera Ljubomira Obradovicia rozgrywała Stoiljković, która po 17. min miała na koncie sześć goli.



Wreszcie zaistniał bardzo dobry okres w grze naszych zawodniczek w obronie i efekt od razu był widoczny. W ofensywie najgorsze też wydawało się być za naszą kadrą, gdy po trafieniach Sylwii Matuszczyk i wprowadzonej z ławki Aleksandry Zych zrobił się wynik 8:11 dla rywalek.

Nasze kadrowiczki niestety ciągle grały zrywami i to, co były w stanie odrobić, równie szybko potrafiły roztrwonić. Polki pudłowały nawet w świetnych sytuacjach, jak Mariola Wiertelak, która zmarnowała "setkę" na lewym skrzydle. W zespole gospodarzy, poza Stoiljković, nie do zatrzymania była także wicemistrzyni świata z 2013 roku Kristina Liszczević. Środkowa rozgrywająca dwoma trafieniami skarciła nasz zespół i ustaliła wynik 17:11 po pierwszej połowie, bardzo słabej w wykonaniu "Biało-Czerwonych".

Drugą połowę Polki rozpoczęły ze zmianą, Bogna Sobiech weszła w miejsce Wiertelak, ale z pierwszej bramki cieszyły się Serbki. W naszym zespole nie funkcjonowała dobrze współpraca między dwójką środkowych obrończyń, co ułatwiało zadanie przeciwniczkom. W dodatku nadal bardzo źle grało lewe skrzydło, a Sobiech nie powinna zmarnować sytuacji sam na sam z Jovana Risović.



Serbki w pełni kontrolowały przebieg spotkania, a "Biało-Czerwone" ustępowały w każdym elemencie. Bardzo szybko Serbki wyszły na 10-punktowe prowadzenie i trener Krowicki po raz drugi wziął czas. Szkoleniowiec nie był już tak spokojny, jak za pierwszym razem i w zdecydowanych słowach wypunktował grzechy w grze swoim podopiecznym. Kolejne minuty spotkania spotkania uciekały, a Polki po dziesięciu minutach miały w dorobku tylko dwie bramki, obie autorstwa Achruk.

Polki kompletnie nie mogły się pozbierać, z kolei Serbki pozwalały sobie na coraz więcej, zwłaszcza w ofensywie, wybierając coraz efektowniejsze warianty zdobywania bramek. Nie mogło być jednak inaczej,



Serbia - Polska 28:14 (17:11) - trwa II połowa