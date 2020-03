Rozgrywki ekstraklasy zarówno piłkarek, jak i piłkarzy ręcznych zostają zawieszone aż do odwołania - postanowiła Superliga Sp. z o.o., odpowiedzialna za ich przeprowadzenie.

"W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną SARS-CoV-2, a także stosując się do rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Superliga Sp. z o.o., odpowiedzialna za zarządzanie rozgrywkami PGNiG Superligi i PGNiG Superligi Kobiet, podjęła decyzję o wstrzymaniu rozgrywek aż do odwołania" - informuje oficjalna strona PGNiG Superligi.



Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, sztabów szkoleniowych oraz wszystkich pracowników klubów zaangażowanych w organizację meczów.



Związek Piłki Ręcznej w Polsce postanowił także zawiesić, również bezterminowo, wszystkie rozgrywki seniorskie, w tym Pucharu Polski oraz niższych szczebli ligowych. Już wcześniej postanowiono przerwać sezon w młodszych kategoriach wiekowych.



Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 126 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,6 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 47 przypadków zakażenia.