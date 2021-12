Nietypowe mieli w tym roku Święta Bożego Narodzenia polscy piłkarze ręczni. Od 12 grudnia trenowali w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie, by w drugi dzień świąt przemieścić się do Gdańska. Już dziś, tj. 28 grudnia rozpocznie się w ERGO Arenie turniej 4 Nations Cup, w którym Biało-Czerwoni będą kolejno rywalizować z Tunezją, Japonią i Holandią. Dla podopiecznych selekcjonera Patryka Rombla będzie to sprawdzian przed mistrzostwami Europy, które odbędą się na Słowacji i Węgrzech.

Polska reprezentacja szczypiornistów zagra w 4 Nations Cup

Terminarz turnieju 4 Nations Cup 2021 przedstawia się następująco. Transmisje z meczów przeprowadzi stacja TVP Sport.

wtorek, 28 grudnia

15:30 Holandia - Japonia

17:45 Polska - Tunezja

środa, 29 grudnia

15:30 Tunezja - Holandia

18:30 Polska - Japonia

czwartek, 30 grudnia

15:30 Tunezja - Japonia

18:30 Polska - Holandia

Tunezyjczycy to aktualni wicemistrzowie Afryki. Japończycy podczas igrzysk olimpijskich w Tokio pokonali Portugalczyków, a ostatnie mistrzostwa świata zakończyli na 19. miejscu - przed Islandczykami, Macedończykami czy Austriakami. Holendrzy w ubiegłym roku zadebiutowali na mistrzostwach Europy, a podczas kwalifikacji do kolejnych dwukrotnie pokonali Polaków: 27:26 we Wrocławiu i 32:30 w Almere.

Trener Patryk Rombel powołał 26 zawodników, na mistrzostwa pojedzie 18 szczęśliwców. Tegoroczne mistrzostwa Europy rozpoczynają się 13 stycznia 2022 roku, finał zaplanowano na 30 stycznia. W turnieju wystąpią 24 reprezentacje, w tym Polska. Biało-czerwoni nie należą do faworytów. W grupie D ich rywalami będą Niemcy, Austriacy i Białorusini, te spotkania rozgrywać będą w Bratysławie.

Po turnieju w Gdańsku kadrowiczów czeka jeszcze konsultacja szkoleniowa w Płocku (2-5 stycznia), turniej w Hiszpanii z udziałem gospodarzy, Iranu i Japonii (6-8 stycznia) i kolejna konsultacja w Płocku (9-12 stycznia). Po niej trener Rombel wybierze 18 szczęśliwców, którzy pojadą na Słowację.

Skład reprezentacji Polski na turniej 4 Nations Cup

bramkarze: Mateusz Kornecki (Łomża Vive Kielce), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Zembrzycki (Azoty Puławy), Miłosz Wałach (Torus Wybrzeże Gdańsk)

lewoskrzydłowi: Przemysław Krajewski, Mikołaj Czapliński (obaj Orlen Wisła), Jan Czuwara (Vardar Skopje)

lewi rozgrywający: Szymon Sićko (Łomża Vive), Kacper Adamski (Energa MKS Kalisz), Damian Przytuła (Górnik Zabrze), Ariel Pietrasik (Otmar St. Gallen)

środkowi rozgrywający: Maciej Pilitowski (Energa MKS), Michał Olejniczak (Łomża Vive), Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin)

prawi rozgrywający: Rafał Przybylski (Azoty Puławy), Wiktor Tomczak (Wybrzeże)

prawoskrzydłowi: Arkadiusz Moryto (Łomża Vive), Michał Daszek, Krzysztof Komarzewski (obaj Orlen Wisła)

obrotowi: Bartłomiej Bis (Górnik Zabrze), Dawid Dawydzik (Azoty Puławy), Patryk Walczak (Vardar Skopje), Kamil Syprzak (PSG)

4 Nations Cup będzie sprawdzianem dla polskich piłkarzy ręcznych, będzie również testem dla gdańskiej ERGO Areny. Otóż już dziś wiadomo, że Gdańsk będzie jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, które w 2023 r. zorganizują wspólnie Polska i Szwecja. ERGO Arena ugości dwa ćwierćfinały oraz półfinał turnieju. Mecz finałowy zorganizuje Sztokholm.