Mistrzostwa świata nie dla Polek. Szczypiornistki Leszka Krowickiego co prawda pokonały Serbię 30-27, ale to nie wystarczyło, by odrobić straty z pierwszego spotkania. Tym samym straciły również szanse na awans na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Polki ambitnie podeszły do spotkania, ale rywalki okazały się zdecydowanie za mocne. Serbki prowadziły niemal przez cały mecz, a gospodynie objęły prowadzenie dopiero w końcówce, gdy trener rywalek dał szansę rezerwowym.



Przed tygodniem "Biało-Czerwone" przegrały na wyjeździe aż 19-33 i w czwartek czekało je bardzo trudne zadanie. Aby awansować na mistrzostwa, musiały wygrać w Lubinie różnicą 15 goli. Awans dawało też zwycięstwo 14 trafieniami, wówczas nie mogły jednak pozwolić rywalkom na zdobycie więcej niż 18 bramek.



Stawka meczu była ogromna, bo eliminacje MŚ są równocześnie częścią kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Przegrywający tracił szansę na wyjazd do Tokio.



Mimo trudnego położenia reprezentacji Polski, w hali w Lubinie "Biało-Czerwone" przyszło dopingować sporo kibiców. Atmosfera na trybunach od początku była gorąca. Serbki błyskawicznie objęły prowadzenie, a ich bramkarka zatrzymała piłkę po rzucie Kingi Achruk. Polska rozgrywająca naprawiła jednak błąd po kilkudziesięciu sekundach i "Biało-Czerwone" wyrównały.



Podopieczne Leszka Krowickiego na początku meczu grały aktywnie w obronie, nie pozwalając rywalkom na rzuty z dystansu. Dobra gra w defensywie pozwalała na wyprowadzanie kontrataków i w 7. minucie Polska objęła prowadzenie 4-3. Niestety, w kolejnych minutach polskie szczypiornistki zmarnowały dwie świetne sytuacje i nie zdołały odskoczyć przyjezdnym.



To właśnie skuteczności najbardziej brakowało gospodyniom w pierwszych minutach. Sposobu na bramkarkę rzutami z lewego skrzydła nie potrafiła znaleźć Bogna Sobiech. Po kilku minutach strzelecki impas przerwała dopiero Joanna Szarawaga.



W 17. minucie sędzia wykluczyła na dwie minuty Sladanę Pop-Lazić. Tyle że Karolina Kudłacz-Gloc nie wykorzystała rzutu karnego, podyktowanego za faul rywalki, a Polki nie wykorzystały gry w przewadze. - Cztery, pięć "setek": z tego muszą padać bramki! - podkreślał w czasie przerwy na żądanie Krowicki.

Po niej boisko na dwie minuty musiała jednak opuścić Joanna Wołoszyk, a chwilę po jej powrocie karę otrzymała Małgorzata Buklarewicz. Efekt? Prowadzenie Serbii 10-8. Polki nie umiały powstrzymać Katariny Krpez-Slezak, która w 25 minut zdobyła cztery bramki. W końcówce dwa razy Serbki po kontrataku skarciła Mariola Wiertelak, ale na przerwę Polki zeszły przegrywając 12-14.

Na początku drugiej połowy Adriannę Płaczek w bramce "Biało-Czerwonych" zastąpiła Weronika Gawlik i szybko popisała się udaną interwencją. Kara dla Jovany Milojević nie poprawiła sytuacji Polek, które po 35 minutach przegrywały już 13-17. Nawet gdy gospodynie na chwilę zmniejszały straty, szczypiornistki z Bałkanów szybko umacniały przewagę. Na początku drugiej połowy łatwo znajdowały podaniami skrzydłowe i obrotową.



Polki szybko pożegnały się z resztkami nadziei na awans do MŚ, ale w drugiej połowie oddalały się od nich również szanse na zwycięstwo w Lubinie. Dopiero kiedy trener Serbii dał szansę rezerwowym, "Biało-Czerwone" zaczęły odrabiać straty. Skuteczna po kontratakach nadal była Wiertelak, jej koleżanki wróciły też do agresywnej gry w obronie. Po trafieniu Agnieszki Zych z rzutu karnego w 48. minucie przewaga rywalek zmalała do dwóch bramek.



Po piątej bramce Wiertelak Polki przegrywały tylko 23-24. Wtedy zawiodła obrona szczypiornistek Krowickiego, a trafienie Kristiny Liscević powiększyło straty Polek do trzech bramek. Kudłacz-Gloc i Achruk efektownymi akcjami znów doprowadziły jednak do sytuacji, w której reprezentacja Polski była o włos od wyrównania. Udało się jej dopaść Serbię na dwie minuty przed końcem, w dodatku końcówkę Polki rozgrywały w liczebnej przewadze po karze dla Jeleny Agbaby.



Pogoń przyniosła efekt. Trafienie Zych na minutę przed końcem dały Polkom prowadzenie, potem Serbki pomyliły się w ataku, a Achruk zdołała rzucić do bramki opuszczonej przez bramkarkę rywalek. Jeszcze jedno trafienie polskiej rozgrywającej ustaliło wynik spotkania na 30-27. To jednak tylko zwycięstwo na pocieszenie.



Polska - Serbia 30-27

Polska: Płaczek, Gawlik - Achruk 7, Buklarewicz, Janiszewska, Kobylińska 1, Kudłacz-Gloc 4, Łabuda 2, Matuszczyk 2, Nowicka, Rosiak, Sobiech 1, Szarawaga 3, Wiertelak 6, Wołoszyk, Zych 4

Serbia: Graovac, Risović - Agbaba, Kovacević, Krpez Slezak 8, Lavko 2, Liscević 4, Milojević 1, Mitrović, Nikolić 2, Pop Lazić, T. Radojević 4, D. Radojević, Radosavjlević 1, Stevin, Stoijlković 5.

