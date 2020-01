Polscy piłkarze ręczni przegrali z Rosją 25-30 (14-15) w pierwszym meczu 45. Memoriału Domingo Bárcenasa w hiszpańskiej miejscowości Torrelavega.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ piłkarzy ręcznych. Niemcy - Francja 25-26 w meczu o brąz. Skrót © 2019 Associated Press

Spotkanie było bardzo wyrównane przez 50 minut, ale o porażce "Biało-Czerwonych" przesądziły błędy w końcówce.

Reklama

Najlepszym zawodnikiem spotkania w szeregach kadry trenera Patryka Rombla został wybrany obrotowy Dawid Dawydzik.

W sobotę "Biało-Czerwoni" zagrają o 18.00 z reprezentacją gospodarzy. Turniej potrwa do niedzieli.



To ostatni etap przygotowań do mistrzostw Europy. Orły rozpoczną udział w ME meczem ze Słowenią, 10 stycznia w Goeteborgu.

Polska - Rosja 25-30 (14-15)