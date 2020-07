Z dniem 1 sierpnia 2020 roku PGE przestaje być sponsorem mistrzów Polski w piłce ręcznej z Kielc, poinformowały zarówno klub, jak i firma energetyczna w osobnych komunikatach.

PGE był związany z klubem z Kielc od 2017 roku, do 1 lipca występował od pod nazwą PGE Vive Kielce.

"Po wycofaniu się firmy VIVE Textile Recycling, Klub znalazł drugiego sponsora tytularnego. Propozycja nowej nazwy drużyny, zgodnie z zapisami w umowie, została przedstawiona PGE przez Zarząd Klubu. Ze względów wizerunkowych PGE nie udzieliła zgody na zaproponowane rozwiązanie. W związku z powyższym Klub wystosował wniosek o rozwiązanie umowy pomiędzy PGE a Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klub Sportowy VIVE Kielce za porozumieniem stron z dniem 31 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie na stronie PGE.



"PGE przychyliła się do zaproponowanego przez Klub rozwiązania, biorąc pod uwagę przedstawione przez Stowarzyszenie argumenty o charakterze finansowo-ekonomicznym oraz kierując się dobrem zasłużonego dla polskiej piłki ręcznej Klubu" - dodano.



Natomiast kielecki klub napisał: "W związku z komunikatem wydanym przez biuro prasowe firmy PGE Klub Sportowy VIVE Kielce potwierdza, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. firma PGE przestaje być sponsorem klubu. Istnienie klubu i udział zespołu w rozgrywkach w nadchodzącym sezonie nie są zagrożone. Pełna informacja w tej sprawie zostanie przekazana w najbliższym czasie".



Klub z Kielc pod patronatem tej firmy energetycznej zdobył trzy mistrzostwa Polski, dwa Puchary Polski oraz wywalczył awans do Final Four Ligi Mistrzów.