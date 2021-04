Orlen Wisła Płock zagra w półfinale turnieju Final Four Ligi Europejskiej z niemieckim SC Magdeburg. W drugim spotkaniu półfinałowym zagrają dwa inne niemieckie kluby Rhein-Neckar Loewen i Fuechse Berlin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Orlen Wisła Płock. Michał Daszek dla Interii o 1/8 finału z Veszprem: Lubimy grać z wielkimi zespołami. Wideo INTERIA.TV

Reklama

- Wiedzieliśmy, że musimy trafić na niemiecki zespół i żeby grać w finale, musimy go pokonać. Los dał nam SC Magdeburg, trzecią drużynę Bundesligi. Będziemy walczyć o finał - powiedział po losowaniu dyrektor sportowy SPR Wisła Płock Adam Wiśniewski.

Reklama

- Na tym etapie rozgrywek już na pewno nie ma słabych zespołów. Trafiliśmy na Magdeburg, trzecią drużynę Bundesligi, która walczy o miejsce na podium niemieckich rozgrywek. Chcieliśmy się spotkać z Piotrkiem Chrapkowskim w finale, ale tylko jedna z naszych drużyn, jego, albo nasza, tam trafi. Musimy rozegrać jedno z najlepszych spotkań w naszej historii, wznieść się na wyżyny swoich umiejętności - zapowiada Adam Wiśniewski.

Jak zapewnia awans do Final Four, to nie jest koniec walki o historyczny sukces. "Nigdy tak daleko nie zaszliśmy, pozostają nam do rozegrania dwa mecze, półfinałowy i mamy nadzieję finałowy. Jedno jest pewne, drugi mecz też zagramy z niemieckim zespołem" - śmieje się Adam Wiśniewski, który miał nadzieję, że Orlen Wisła trafi na Fuechse Berlin. Los zadecydował inaczej.

Szczegóły turnieju Final Four będą znane we wtorek po południu. Wtedy EHF poinformuje, o której godzinie rozpoczynać się będą mecze półfinałowe, a potem finałowe i pojedynek o trzecie miejsce. Prezesi czterech klubów poinformowani zostaną także o zasadach sanitarnych, jakie obowiązywać będą podczas turnieju.

Orlen Wisła ma na swoim koncie trzy ćwierćfinały europejskich rozgrywek, ale dawno temu, w latach 90-tych. Wywalczyła też, już w 21. wieku, pięciokrotnie awans do TOP 16 Ligi Mistrzów. Final Four Ligi Europejskiej jest największym, historycznym sukcesem klubu.

- Z naszej ekipy tylko trener Xavi Sabate i Mirsad Terzić uczestniczyli w Final Four. Wszyscy pozostali pojadą na taki turniej, do Mannheim, po raz pierwszy. Będziemy mierzyć się z niemieckimi zespołami, które, przynajmniej teoretycznie, przewyższają nas pod każdym względem. Ale my mamy swoje sposoby na osiągnięcie sukcesu, zrobiliśmy już bardzo dużo, a chcemy jeszcze więcej - twierdzi Adam Wiśniewski.

Turniej Final Four zaplanowano na 22 i 23 maja w Mannheim.

Autor: Jolanta Marciniak