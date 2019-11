Piłka ręczna. Orlen Wisła Płock - Czechowskie Niedźwiedzie 34-28 w Lidze Mistrzów

W siódmej kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock pokonała Czechowskie Niedźwiedzie 34-28. To trzecie zwycięstwo płocczan w grupie.

W pierwszym meczu, na wyjeździe, podopieczni Xaviera Sabate przegrali 23-25. We własnej hali zagrali jednak dużo lepiej.

Już na początku płocczanie wyszli na dwubramkowe prowadzenie, ale rywal szybko wyrównał. Od stanu 6-6 "Nafciarze" ponownie zbudowali przewagę i stopniowo ją powiększali. Po pierwszej połowie prowadzili 18-15.

Druga część, to koncert w wykonaniu płocczan. Kluczowy był atak. Płocczanie byli bardzo skuteczni i z minuty na minutę prowadzili coraz wyżej. Dobrze bronił też Adam Morawski. W efekcie Orlen Wisła zakończyła mecz z sześciopunktową przewagą.

Było to bardzo ważne zwycięstwo. Dzięki niemu płocczanie awansowali na trzecie miejsce w tabeli grupy D. Do dalszej fazy awansują dwa zespoły. Orlen Wisła cały czas ma szansę na awans, bo traci tylko dwa punkty do duńskiego GoG.

Orlen Wisła Płock - Czechowskie Niedźwiedzie 34:28 (18:15)

Orlen Wisła Płock: Morawski, Stevanović - Matulić 3, Góralski, Piechowski, Szita 5, Krajewski 8, Żabić 1, Mihić 2, Igropulo, Sulić 5, Czapliński, Mindegia 10, Mlakar, Stenmalm, Ruiz

Czechowskie Niedźwiedzie: Grushko, Pavlenko - Gumarov, Santalov 5, Kiselev, K. Kotov 6, Andreev , A. Kotov 4, Ostaschenko 2, Karlov 1, Kornev 1, Vasilev 2, Furtsev 3, Maslennikov, Kamenev, Kosorotov 3

