Michał Olejniczak podpisał umowę z PGE Vive Kielce. 19-letni rozgrywający w zespole mistrza Polski piłkarzy ręcznych będzie występował przez najbliższe trzy sezony.

Olejniczak uznawany jest za jeden z największych talentów polskiej piłki ręcznej. Choć liczy dopiero 19 lat, ma już za sobą udział w seniorskich mistrzostwach Europy, które w tym roku odbyły się w Austrii, Szwecji i Norwegii.

To pierwszy w historii zawodnik, który został powołany do reprezentacji, choć nie zaliczył jeszcze debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tej pory grał bowiem w pierwszej lidze, w zespole SMS Gdańsk.

To kolejny zawodnik młodego pokolenia, który będzie występował w ekipie 17-krotnego mistrza Polski. W najbliższym sezonie w barwach Vive zobaczymy również Miłosza Wałacha, Sebastiana Kaczora i Cezarego Surgiela. W kadrze kieleckiej drużyny będzie łącznie dziewięciu Polaków. Mateusz Kornecki, Arkadiusz Moryto, Szymon Sićko i Tomasz Gębala to aktualni reprezentanci kraju. Grającym trenerem będzie były kadrowicz Krzysztof Lijewski.

- Cieszę się, że największe talenty polskiej piłki ręcznej w Polsce będą grać w Kielcach. Chcemy, by piłka ręczna w Polsce rozwijała się, a obok najlepszych zawodników świata, młodzi Polacy nabierali umiejętności. Myślę, że przed Michałem duża przyszłość i już niedługo stanie się bardzo ważnym graczem nie tylko naszego zespołu, ale także reprezentacji - ocenił prezes klubu Bertus Servaas, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Umowa Olejniczaka obowiązywać będzie przez trzy lata. 19-latek na pierwszym treningu zespołu stawi się w Kielcach w drugiej połowie lipca.

