Impreza odbędzie się w dniach 11-29 stycznia 2023 roku. Grzegorz Gutkowski, dyrektor turnieju, zaprezentował logotyp MŚ. - Grafika przedstawia rękę z piłką w barwach współgospodarzy: Polski i Szwecji. Hasło mistrzostw to "stick together", w wolnym tłumaczeniu "trzymajmy się razem". To będą wyjątkowe mistrzostwa - stwierdził Gutkowski. - Podoba mi się ten logotyp. Barwy Szwecji to również barwy Górnego Śląska - przypomniał z uśmiechem Marcin Krupa.





Piłka ręczna: mecz otwarcia MŚ w Katowicach

Partnerami ZPRP w organizacji turnieju będą Województwo Śląskie i miasto Katowice. - Katowice będą jedną z najważniejszych aren, mecze będą odbywały się w Spodku, ikonie polskiego sportu. W Katowicach odbędzie 21 spotkań, m.in. mecz otwarcia i wszystkie spotkania Polaków w fazie grupowej - powiedział Henryk Szczepański, prezes ZPRP.



- Stać nas, żeby zrobić jeszcze lepszy turniej niż mistrzostwa Europy w 2016 roku. Przy okazji będziemy organizowali różne imprezy towarzyszące dla mieszkańców. W Katowicach będzie działo się bardzo dużo podczas tej imprezy - zapewnił Marcin Krupa, prezydent Katowic. Organizatorzy nie chcieli na razie podawać innych miast-gospodarzy tego turnieju.



Reklama

Piłka ręczna ważna na Górnym Śląsku

Bogdan Sojkin, wiceprezes ZPRP, podkreślił związki Górnego Śląska z piłką ręczną. - Prawdziwą kolebką polskiej piłki ręcznej są Śląsk i Katowice. W latach 20. i 30. poprzedniego stulecia rozgrywano tu bowiem regularnie międzymiastowe turnieje towarzyskie. W 1939 roku odbył się pierwszy mecz piłki ręcznej siedmioosobowej. Po wojnie tutejsze kluby liczyły się w rywalizacji, pierwszym mistrzem Polski w piłce siedmioosobowej była Sparta Katowice.

Związek Stadionu Śląskiego z piłką ręczną jest szczególny: 1 maja 1962 roku 62 tysiące widzów oglądały mecz reprezentacji Śląska z Magdeburgiem: to rekord frekwencji do dziś - podkreślał profesor Sojkin.