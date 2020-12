Reprezentantki Polski w piłce ręcznej musiały wygrać co najmniej różnicą czterech bramek, jeśli chciały awansować z grupy D rozgrywanych w Danii ME, ale tylko zremisowały 21-21. "Biało-Czerwone" zaliczyły dobry początek w meczu, ale później nie było tak kolorowo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bójka w meczu piłkarek ręcznych na Ukrainie. Wideo INTERIA.TV

We wcześniejszych spotkaniach, rozegranych w Kolding, Polki przegrały w grupie D z Norwegią 22-35 i Rumunią 24-28. Podopieczne norweskiego trenera Arne Senstada nie dały rady także Niemkom, którym remis wystarczy do awansu, o ile Rumunia nie sprawi sensacji i nie pokona Norwegii.

Reklama

Zaczęły od ataku Niemki. Polki jednak skontrowały i wyszły na prowadzenie po rzucie Łabudy z prawego skrzydła! Na dodatek Aneta Łabuda obroniła potężny rzut rywalki.

W 3. min chybiła niemiecka skrzydłowa Berger. W rewanżu Joanna Szarawaga, po pięknym rozegraniu ze Świerzewską, technicznie, nad bramkarką, podwyższyła na 0-2.



5:05 min - wtedy było już 0-3 dla Polski po potężnej bombie z dystansu! Mogło być jeszcze lepiej, lecz Eckerle obroniła rzut karny Aleksandry Rosiak. Na dodatek Maidhof zniżyła na 1-3 i to w osłabieniu liczebnym Niemek. Błyskawicznie odpowiedziała Natalia Nosek, trafieniem przy słupku.

W 9. min Szarawaga, mocnym rzutem, dała nam prowadzenie 5-2. Weronika Gawlik fenomenalnie obroniła w sytuacji sam na sam z Emily Bolk, wcześniej zatrzymała piłkę po rzucie z kozłem!

Marta Gęga z karnego trafiła w prawy róg i Polki prowadziły w 11. min 6-2, Niemcy ratowały się wzięciem czasu.



Niemcy znowu grały w osłabieniu, bo często faulowały. Niemki atakowały bez bramkarki, ale Julia Behnke trafiła w poprzeczkę! Z kolei huknięcie Natalii Nosek przyjęła na ciało bramkarka.

14. min - Bolk trafiła w krótki róg, zniżając na 3-6.



Trener Polek Arne Senstad poprosił o czas. Nic dziwnego, passa bez zdobytego gola trwała pięć minut.



Xenia Smits zniżyła na 4-3 w sytuacji sam na sam. Na dodatek Dinah Eckerle broniła jak w transie.

Luisa Schulze trafiła w słupek, jednak była faulowana przez Dagmarę Nocuń, która powędrowała na dwie minuty kary.

Minevskaja z karnego zniżyła na 5-6 w 18. min.



Karolina Kochaniak przełamała impas strzelecki Polek, podwyższając na 5-7 w 20. min.

"Biało-Czerwone" grają znowu w przewadze, ale bezradne są dosyć. Aleksandra Zych nie wykorzystała dobrej okazji, za to obrotowa Niemek L. Schulze zniżyła na 6-7.

Kochaniak, po podaniu Nosek, rzuciła bramkę na 6-8 w 24. min.



Alina Grijseels zaskoczyła naszą bramkarkę rzutem z dystansu w dalszy róg - 7-8 w 25. min.

Żółta kartkę dostał trener Senstada za protesty (26. min).

27. min: Gęga dostała dwie minuty kary za faul na Schulze.



28. min Schulze doprowadziła do wyrównania na 8-8 w okresie podwójnej przewagi. Niemka przelobowała naszą bramkarkę.

Łabuda wyszła na dobrą pozycję, ale nie zdołała pokonać bramkarki Niemiec.

15.0-15.5 km - to dystans, jaki pokonały zawodniczki obu drużyn dotychczas.

Lauenroth wygrała pojedynek z naszą bramkarką i Niemki prowadziły 9-8 po raz pierwszy w tym meczu, na kilkanaście sekund przed końcem I połowy.

Karolina Kochaniak w I połowie zdobyła dwa gole i przy trzech kolejnych asystowała.



31. min - Polki zaczęły II połowę. Nosek zatrzymana faulem.



32. min - obrotowa Schulze rzutem z bliska podwyższa na 10-8.



33. min - Rosiak strzałem w prawy róg, po rękach bramkarki zniża na 10-9.



34.min - Nosek doprowadziła do wyrównania na 10-10 rzutem w lewy róg!



35. min - Minevskaya dobitką z karnego daje bramkę na 12-11.

36. min - Gęga z karnego pokonała Roch i mieliśmy 12-12.

37. min - Smith w ładnym stylu, z obrotem, trafiła między nogi bramkarki n 13-12.

37. min - Kochaniak doprowadza do wyrównania 13-13.

38. min - Nosek do Szarawagi, a ta lobuje bramkarkę na 13-14. Polki odzyskały prowadzenie

39. min Asia Szarawa odebrała piłkę Schulze



40. min - Rosiak huknęła z dystansu w prawy róg! 13-15!



Łabuda nie wykorzystała okazji na odskoczenie Niemkom na trzy bramki.



41. min - Zapf zniża na 14-15



Grijssels minęła Szarawagę i huknęła w prawo na 15-15



43. min - Za brzydki faul na Nosek karę 2 minut dostała Smits.

Nosek trafiła w poprzeczkę! Co za pech Polki! Jakby tego było mało. Adrianna Górna ostemplowała słupek!



46. min -16-15 po rzucie Zapf z prawego skrzydła. Nosek została zatrzymana przez Roch.



599-755 to liczba podań po 49 minutach meczu.



50. min - Kinga Grzyb przelobowała Roch i mamy po 16.

51. Patrycja Świerzewska huknęła w lewy róg, ale Niemki wyrównały po rzucie Lauenroth. 17-17

53. min - Leworęczna Grijsseels trafiła na 18-17. Czas dla Polek.

54. min - Joanna Drabik trafiła na 18-18. Lott trafiła w lewy róg i jest 19-18.

56. min - Smith wykończyła kontrę celnym rzutem i Niemki prowadzą już dwoma bramkami - 20-18

58. min - Szarawaga wywalczyła rzut karny. W okienko trafiła z niego Gęga - 20-19. W rewanżu Zapf ze skrzydła podwyższa na 21-19

59. min - Drabik obróciła się na kole i trafiła w lewy róg - 21-20. Weronika Gawlik broni groźny rzut!

60. min - Rosiak w prawy róg pięknie trafiła i mamy po 21. Trener Niemców wziął czas na 13 sekund przed końcem.





Grupa D ME kobiet



Niemcy - Polska 21-21 (8-8)



Bramki dla Polski: Łabuda, Szarawaga 2, Natalia Nosek 3, Karolina Kochaniak 2, Rosiak, Grzyb, Świerzewska.



Tabela:



1. Norwegia 2 4 77-45

2. Niemcy 3 3 66-82

3. Rumunia 2 2 47-46

4. Polska 3 1 67-84



Do II fazy awansują trzy zespoły z zaliczeniem punktów, oprócz tych zdobytych w meczu z najsłabszą drużyną.

MiKi