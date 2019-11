- Rozmiary zwycięstwa nie są istotne - powiedział trener ekstraklasowych piłkarzy ręcznych NMC Górnika Zabrze Marcin Lijewski, po zwycięstwie we własnej hali z Azotami Puławy 32-25.

Wideo Duma, Ojczyzna, Piłka ręczna! ME2016 Polska

Przy stanie 32-23 jego podopieczni kilka razy w łatwy sposób stracili piłkę w ataku. W efekcie rywale zdołali zmniejszyć rozmiary porażki o dwa gole.

Opiekun zabrzan zwrócił uwagę, że w ostatnich minutach wpuścił na plac gry rezerwowych graczy.

- Dziś się udało wygrać, a nie wiadomo jak będzie wyglądać rewanżowy mecz w Puławach. Ja chcę mieć 15, 16 piłkarzy gotowych do gry. Kogo to obchodzi, czy to się odbędzie się kosztem zwycięstwa nie 10 a na przykład siedmioma bramkami - powiedział Lijewski.

Zdaniem szkoleniowca Azotów Puławy Michała Skórskiego głównym powodem porażki był fakt, że jego podopieczni nie potrafili powstrzymać od celnych rzutów obrotowego Górnika Marka Daćki.

- Niewiele straciliśmy bramek po rzutach z drugiej linii. W dużej mierze padały one przy udziale Daćki. Nieudane akcje w obronie powodowały u nas frustrację i proste błędy w ataku. Chociaż w pierwszej połowie mieliśmy przewagę, to nie udało nam się jej utrzymać do przerwy. W drugiej połowie przez pewien moment skutecznie goniliśmy zabrzan, ale nie potrafiliśmy konsekwentnie grać do końca - dodał Skórski.

Ponad 577 metrów kwadratowych ma flaga Polski, która została rozwinięta przez zawodników przed tym spotkaniem. Pokryła ona całe boisko. W ten sposób uczczono przypadające w poniedziałek święto Niepodległości.

NMC Górnik Zabrze - Azoty Puławy 32-25 (17-12)

Najwięcej bramek: dla Górnika - Marek Daćko 6, Bartłomiej Tomczak 6, Iso Sluiters 6, Jan Czuwara 4; dla Azotów - Piotr Jarosiewicz 5, Michał Szyba 4, Dawid Dawydzik 3, Bartosz Kowalczyk 3, Antoni Łagowski 3, Mateusz Seroka 3.





Tabela piłkarzy ręcznych 1. Orlen Wisła Płock 10 10 0 0 297-212 30 +85 2. PGE Vive Kielce 10 9 0 1 356-226 27 +130 3. NMC Górnik Zabrze 10 8 0 2 288-257 24 +31 4. Azoty Puławy 10 7 0 3 285-254 21 +31 5. Gwardia Opole 10 7 0 3 282-266 21 +16 6. Energa MKS Kalisz 10 5 0 5 257-274 15 -17 7. Zagłębie Lubin 10 4 0 6 270-291 12 -21 8. Sandra SPA Pogoń Szczecin 10 4 0 6 259-286 12 -27 9. Chrobry Głogów 10 3 1 6 259-269 10 -10 10. Piotrkowianin Piotrków Tryb. 10 3 0 7 273-281 9 -8 11. MMTS Kwidzyn 10 3 0 7 240-279 9 -39 12. Torus Wybrzeże Gdańsk 10 3 0 7 247-300 9 -53 13. Grupa Azoty Tarnów 10 2 1 7 238-305 8 -67 14. SPR Stal Mielec 10 1 0 9 241-292 3 -51

Autor: Rafał Czerkawski