Piłka ręczna. Liga Mistrzów. Bertus Servaas: Marketingowo i dla kibiców, to idealna grupa

Mistrzowie Polski trafili do bardzo mocnej grupy. Ich rywalami będą m.in. obrońcy trofeum hiszpańska Barca, mistrzowie Francji Paris Saint-Germain, niemiecki Flensburg Handewitt czy węgierski Telekom Veszprem. Stawkę drużyn w grupie B uzupełniają portugalskie FC Porto Sofarma, Dinamo Bukareszt i ukraiński Motor Zaporoże.

"Marketingowo i dla kibiców, to idealna grupa. Takiej w całej historii Ligi Mistrzów jeszcze nie było. Musimy zająć miejsce w pierwszej czwórce, bo wtedy mamy szansę awansować do Final Four. Z całym szacunkiem dla drugiej grupy, ale tam są mocne Szeged, Kiel i Aalborg, może Montpellier. Musimy powalczyć o te lokaty, bo wtedy będziemy mieć łatwiejszą ścieżkę do Kolonii" - podkreślił Servaas, który cieszy się, że jednym z grupowych rywali mistrzów Polski będzie Barca.

"Uwielbiam grać z Barceloną. Trudno znaleźć słowo, które odda to, co czuję. Dla mnie to ikona piłki ręcznej. Cieszę się, że do Kielc wrócą Blaz Janc, Luka Cindric i Angel Fernandez Perez. Do tego dojdą bitwy z Veszprem i okazja do rewanżu na Flensburgu" - dodał sternik kieleckiego klubu.

"Bardzo ciężka grupa, ale później możemy mieć łatwiejszą drogę do Final Four. Czekają nas ekscytujące mecze z Barceloną i Veszprem, z tymi drużynami nie miałem jeszcze okazji grać. Ale praktycznie każdy z zespołów tej grupy należy do europejskiej czołówki" - powiedział rozgrywający Vive Szymon Sićko.

Bramkarz Mateusz Kornecki dodał, że kielczanie znaleźli się w "grupie śmierci". "Nie pamiętam w historii Ligi Mistrzów tak silnej grupy. Wszystkie drużyny z którymi się zmierzymy, to uznane marki. To będą arcyciekawe spotkania zarówno dla nas zawodników, jak i kibiców. Ich doping będzie nam bardzo potrzebny" - podkreślił Kornecki.

Rozgrywki kielczanie zainaugurują wyjazdowym meczem z Dinamo Bukareszt. Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w grupach bezpośrednio awansują do ćwierćfinału. Zespoły z miejsc 3-6 w dwumeczu zagrają o najlepszą "ósemkę". Spotkania rozgrywane będą w środy i czwartki. Pierwsza kolejka zaplanowana została na 15, 16 września.

Final Four tradycyjnie odbędzie się w Kolonii.

Liga Mistrzów w sezonie 2021/22

Grupa A: MOL-Pick Szeged (Węgry), THW Kiel (Niemcy), HC Vardar 1961 Skopje (Macedonia Północna), Aalborg Handbold (Dania), Mieszkow Brześć (Białoruś), Montpellier HB (Francja), PPD Zagrzeb (Chorwacja), Elverum Handball (Norwegia).

Grupa B: Barca (Hiszpania), Paris Saint-Germain (Francja), FC Porto Sofarma (Portugalia), Łomża Vive Kielce (Polska), SG Flensburg-Handewitt (Niemcy), Telekom Veszprem (Węgry), Dinamo Bukareszt (Rumunia), Motor Zaporoże (Ukraina).