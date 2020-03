Rozgrywki ekstraklasy piłkarek i piłkarzy ręcznych sezonu 2019/2020 zostały zakończone. Taką decyzję podjął organizator z powodu pandemii koronawirusa. Tytuły mistrzowskie dla Perły Lublin i PGE Vive Kielce. Żadna z drużyn nie spadła do niższej ligi.

Komisarz Ligi podjął decyzję o zakończeniu sezonu PGNiG Superligi z zachowaniem miejsc w tabeli rozgrywek według punktacji uzyskanej w meczach rozegranych do dnia 12 marca 2020 roku.

"Zdrowie jest na pierwszym miejscu, dlatego w trosce o zawodników, kibiców, przedstawicieli mediów, a także wszystkich, którzy pracują przy organizacji meczów, decydujemy o zakończeniu rozgrywek. Zdajemy sobie sprawę, że wznowienie rywalizacji w tym sezonie byłoby niezwykle skomplikowane, a wręcz niemożliwe. Obecnie drużyny nie trenują i nie wiadomo, kiedy mogłyby wrócić do treningów. A muszą mieć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do rozegrania meczów w rundzie finałowej i spadkowej. To dla nas trudna decyzja, ale uważamy, że najlepsza. Wierzymy, że w przyszłym sezonie wszyscy wrócimy na boisko silniejsi" - mówi Marek Janicki, prezes Superligi Sp. z o.o. w komunikacie opublikowanym na stronie organizatora rozgrywek.



Na podstawie dotychczas rozegranych spotkań, Komisarz PGNiG Superligi ustalił klasyfikację końcową rozgrywek sezonu 2019/2020 zgodnie z uzyskanymi przez kluby punktami, a w przypadku równej liczby punktów między dwoma zespołami, na podstawie bilansu bramek we wszystkich meczach.



Mistrzyniami Polski, po raz pierwszy w lidze zawodowej piłki ręcznej kobiet, a 22. w historii rozgrywek zostały zawodniczki MKS Perły Lublin, które zdobyły 53 punkty. Srebrny medal przypadł szczypiornistkom Metraco Zagłębie Lublin (49 punktów), a brąz - KPR Gminy Kobierzyce (39 punktów).



Mistrzami Polski, po raz 17 w historii, zostali zawodnicy PGE Vive Kielce, którzy zdobyli 72 punkty. Srebrny medal przypadł szczypiornistom Orlen Wisły Płock (69 punktów), a brąz drużynie NMC Górnika Zabrze (57 punktów).



Podjęta została również decyzja o braku spadków. Tak więc wszystkie 14 drużyn spełniło kryterium sportowe wymagane do otrzymania prawa do startu w rozgrywkach sezonu 2020/2021.



Klasyfikacja końcowa PGNiG Superligi mężczyzn w sezonie 2019/2020:

1. PGE VIVE Kielce

2. Orlen Wisła Płock

3. NMC Górnik Zabrze

4. Azoty-Puławy

5. Gwardia Opole

6. Energa MKS Kalisz

7. Zagłębie Lubin

8. Sandra SPA Pogoń Szczecin

9. Chrobry Głogów

10. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

11. MMTS Kwidzyn

12. Torus Wybrzeże Gdańsk

13. SPR Stal Mielec

14. Azoty Tarnów

Klasyfikacja końcowa ekstraklasy kobiet w sezonie 2019/2020:

1. MKS Perła Lublin



2. Metraco Zagłębie Lubin



3. KPR Gmina Kobierzyce



4. Młyny Stoisław Koszalin



5. Eurobud JKS Jarosław



6. EKS Start Elbląg



7. KS Piotrcovia Piotrków Trybunalski



8. KPR Ruch Chorzów