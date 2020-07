Piłka ręczna. Km Rasmussen: Chcemy być zespołem stabilnym

​- Chcemy być zespołem, który jest stabilny - powiedział trener Kim Rasmussen po czwartkowym, otwartym dla mediów treningu drużyny piłkarek ręcznych MKS-u Perły Lublin. Mistrzynie Polski przygotowują się do krajowych rozgrywek oraz występów w Lidze Europy.

Zdjęcie Kim Rasmussen /Wojtek Jargiło /PAP

Po poniedziałkowych testach na koronawirusa, od wtorku zespół ćwiczy po dwa razy dziennie.

Reklama

Duński szkoleniowiec, który prowadząc reprezentację Polski dwukrotnie zajął z nią czwarte miejsca w mistrzostwach świata (2013 w Serbii i 2015 w Danii), co jest największym osiągnięciem w historii naszej narodowej drużyny piłkarek ręcznych, przez ostatnie cztery lata prowadził kobiecą drużynę narodową Węgier.

- Czuję się trochę, jakbym wrócił do domu. Zwykle, jak przyjeżdża się do innego kraju, to trzeba poznać jego kulturę, a ja Polskę znam bardzo dobrze, więc łatwiej jest mi tutaj rozpocząć nową pracę. W samym Lublinie też już byłem wcześniej kilka razy... - powiedział Rasmussen

Na pytanie czy nauczy się języka polskiego odpowiedział: - Kiedy spaceruję, wciąż myślę trochę po węgiersku, trochę po duńsku i trochę po angielsku. Znam też polskie słowa, ale ponieważ jesteśmy zespołem międzynarodowym, to na treningach naszym podstawowym językiem będzie angielski.

Kim Rasmussen ma także doświadczenia z prowadzenia drużyn klubowych, a w sezonie 2015/16 z rumuńskim CSM Bukareszt wygrał Ligę Mistrzyń. Przedstawiając swoją wizję ekipy lubelskiej, podkreślił dążenie do stabilności.

- Chcemy być zespołem, który jest stabilny i nie zalicza wzlotów, czy upadków. Chciałbym zbudować drużynę, której celem jest bycie na szczycie. Chcemy obronić mistrzostwo Polski i zdobyć Puchar Polski i jednocześnie spróbować osiągnąć dobre rezultaty w rozgrywkach europejskich. Wierzę, że dla innych będziemy trudnym przeciwnikiem, mocnym w defensywie i nie popełniającym błędów pozwalających rywalom na zdobywanie łatwych bramek. Życzę sobie, byśmy byli na tyle stabilni, by móc wygrywać mecze nawet w gorsze dni.

- Zaczynamy od zera. Mamy nowy koncept, styl, drogę. W zespole jest sześć nowych zawodniczek i wszyscy uznaliśmy, że zaczynamy od początku. Mamy świadomość, że każdy będzie chciał nas pokonać, ale to my zamierzamy wygrywać - podkreślił nowy szkoleniowiec Perły.

Najbliższymi współpracownikami Duńczyka są: Monika Marzec, Edward Jankowski - trener bramkarek oraz Paweł Woliński i Mateusz Nowicki - trenerzy przygotowania fizycznego.

Rozgrywki ekstraklasy piłkarek ręcznych w nowym sezonie rozpoczną się 9 września, a w inauguracyjnej kolejce MKS Perła Lublin podejmie Eurobud JKS Jarosław. Europejska Federacja Piłki Ręcznej nie ustaliła jeszcze pełnej listy drużyn, które wystartują w Lidze Europy.

Andrzej Szwabe