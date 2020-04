Piłka ręczna. Karolina Kochaniak odchodzi z Perły

Karolina Kochaniak odchodzi z zespołu piłkarek ręcznych MKS Perła Lublin. 25-letnia rozgrywająca była jedną z czołowych postaci drużyny, która w przedwcześnie zakończonym sezonie zdobyła mistrzostwo Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Top 5 najładniejszych bramek w Bundeslidze w sezonie 2019/20 (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

- To była trudna decyzja, ale podjęłam ją z powodów osobistych, bo muszę być bliżej mojego rodzinnego domu w Szczecinie. Żal mi, że ta przygoda w Perle kończy się tak szybko, bo poczyniłam spory postęp sportowy, spędziłam tu fajny rok nawiązując dobre kontakty z dziewczynami, trenerami i kibicami, którzy wspierali nas we wszystkich, także wyjazdowych meczach. Szkoda mi, bo to był dla mnie dobry czas uwieńczony zdobyciem mistrzostwa Polski - powiedziała w wywiadzie dla klubowego portalu reprezentacyjna rozgrywająca.



Reklama

Kochaniak jest wychowanką MKS Kusy Szczecin i zanim przed minionym sezonem znalazła się w Perle, jej jedynym klubem była Pogoń Szczecin, która przed niespełna rokiem ogłosiła stan upadłości i wycofała się z rozgrywek.



Nowego klubu zawodniczka jeszcze nie wybrała, choć w przyszłości nie wyklucza powrotu do Lublina.