Od 1 lipca zawodnikiem Orlen Wisły zostanie 26-letni kołowy FC Barcelony Abel Serdio Guntin. Hiszpański piłkarz ręczny podpisał z płockim klubem roczny kontrakt, z opcją przedłużenia na kolejne dwa sezony.

- Zakontraktowanie Abela Serdio jest kolejnym krokiem w podnoszeniu poziomu sportowego pierwszej drużyny Orlen Wisły Płock. Jest to niewątpliwe wzmocnienie naszego zespołu i gorąco liczymy, że Abel pochlebne opinie na swój temat potwierdzi teraz na boisku w walce o realizację naszych ambicji sportowych - powiedział dyrektor sportowy klubu Adam Wiśniewski.



Kilka dni temu dyrektor Wiśniewski zapowiadał, że w tym tygodniu klub ogłosi dwa nazwiska nowych zawodników Orlen Wisły. Pierwszym jest 26-letni kołowy Abel Serdio, który w 2019 roku trafił do Barcelony z Recoletas Atletico Valladolid, gdzie spędził trzy sezony i zdobył 383 bramki.



Znakomitą grą zwrócił na siebie uwagę nie tylko Dumy Katalonii, ale również selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Jordi Ribery, u którego zadebiutował w październiku 2018 roku. Pod koniec 2019 roku Ribera powołał go do szerokiej kadry na EHF EURO 2020. W sumie Serdio w drużynie narodowej rozegrał osiem spotkań, w których zdobył 13 bramek. W zakończonym sezonie w Barcelonie grał głównie w meczach na krajowym podwórku. Wystąpił we wszystkich 19 spotkaniach i 63 razy wpisywał się na listę strzelców.



Zadowolony z podpisania kontraktu jest prezes SPR Wisła Płock Robert Czwartek. - Bardzo się cieszę, że udało się nam sfinalizować ten kontrakt, choć nie było to łatwe. Umowa została tak skonstruowana, że przez pierwszy rok Serdio pozostanie u nas na wypożyczeniu, a później ewentualnie dołączy do nas na zasadzie transferu definitywnego. My dążyliśmy do tego, aby już teraz został naszym zawodnikiem, ale Barcelona zaproponowała właśnie takie rozwiązanie. Mam nadzieję, że Abel w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzmocnienia naszej siły.

Trener Xavi Sabate chwali warunki fizyczne nowego zawodnika Orlen Wisły. - To piłkarz, który dysponuje umiejętnościami, jakie pasują do stylu naszej gry. Jest silny na nogach, bardzo dobrze znajduje sobie pozycję i ma przy tym wysoką efektywność rzutową. Jest uniwersalnym graczem, mogącym w zależności od potrzeb występować zarówno w ataku, jak i w obronie. Potrafi dobrze zagrać w sytuacji dwóch na dwóch, na czym bardzo nam zależało. Przy tym wszystkim jest głodny gry, sukcesów i mocno nastawiony na rozwój. Ma charakter wojownika, lubi ciężko pracować, cały czas myśli o podnoszeniu swoim umiejętności. Prawdą jest, że w Barcelonie nie odgrywał głównej roli, mając silną konkurencję, o pozycję musiał walczyć z Fabregasem i Sorhaindo. To potęguje jego głód piłki, który głównie wynika z jego charakteru. Właśnie zawodników z takim nastawieniem chcę mieć w drużynie - zapewniał po podpisaniu przez Sergio kontraktu.



Zadowolony z kolejnego kroku w swojej karierze jest sam zawodnik. - Myślę, że gra dla Wisły to dla mnie szansa na dalszy rozwój. Dołączam do jednej z najlepszych drużyn w Polsce, która w przyszłym sezonie ma szansę powalczyć o mistrzostwo kraju. Cieszę się również na współpracę z Xavim Sabate. Nie spotkaliśmy się osobiście, ale wiem, że to dobry szkoleniowiec i człowiek. W Hiszpanii wszyscy mówią o nim w samych superlatywach. Pracował w Veszprem i osiągnął z tym klubem wielkie sukcesy. Fakt, że będziemy mówić w tym samym języku na pewno pomoże mi szybciej zrozumieć jego filozofię gry - stwierdził Serdio Guntin.



W nowym sezonie do zespołu Orlen Wisły dołączyli już Daniel Fernando Alonso, który przyszedł z Abamca Ademar Leon oraz Mirzad Terzić, zawodnik Telekom Veszprem. Płocki klub opuścili: Ziga Mlakar, Jerko Matulić, Renato Sulić, Ondrei Zdrahala, Mateusz Piechowski i Mateusz Góralski.



