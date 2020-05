Piłka ręczna. Azoty Puławy wznawiają treningi

Od najbliższego poniedziałku, 1 czerwca, piłkarze ręczni Azotów Puławy, czwartej drużyny ekstraklasy, wznawiają treningi rozpoczynając przygotowania do nowego sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Prezes Superligi dla Interii: Liga zawodowa może zostać powiększona. Wideo INTERIA.TV

"Początkowe dwa tygodnie ćwiczyć będziemy głównie w terenie, później zajęcia prowadzone będą już w hali, a uczestniczyć w nich będą tylko zawodnicy pierwszej drużyny z ekstraklasy i drugiej, która występuje w pierwszej lidze. Grupy młodzieżowe nie będą jeszcze wspólnie trenować" - mówi prezes Azotów Jerzy Witaszek, dodając, iż skład kadry pierwszego zespołu praktycznie został już skompletowany.

Reklama

Jeszcze w trakcie poprzednich rozgrywek, które z powodu pandemii koronawirusa zostały przedwcześnie zakończone, w drużynie prowadzonej przez Michała Skórskiego zaszły dwie istotne zmiany. Jakuba Morynia na pozycji środkowego rozgrywającego zastąpił 30-letni Białorusin Aliaksandr Bachko, mający za sobą doświadczenie z gier w Lidze Mistrzów w barwach Mieszkowa Brześć i fińskiego Riihimaeki Cocks, a na prawym skrzydle za Michała Skwierawskiego pojawił się reprezentant Ukrainy, 25-letni Andrij Akimenko.

Hitem transferowym, już po przerwaniu rozgrywek, było pozyskanie przez puławian 35-letniego Michała Jureckiego, wielokrotnego reprezentanta Polski (198 spotkań, 546 bramek), wicemistrza świata, dwukrotnego olimpijczyka i najlepszego lewego rozgrywającego mistrzostw Europy z 2016 roku, zwycięzcy Ligi Mistrzów z VIVE (2016), aktualnego wicemistrza Niemiec z SG Flensburg-Handewitt.

Ostatnio do ekipy Azotów dołączył 23-letni bramkarz Mateusz Zembrzycki, powołany przez Patryka Rombla na najbliższe zgrupowanie kadry A, które od 12 do 25 czerwca odbędzie się w Cetniewie. W kadrze tej znaleźli się także inni zawodnicy Azotów - skrzydłowy Piotr Jarosiewicz, rozgrywający Antoni Łangowski i obrotowy Dawid Dawydzik oraz jako rezerwowy Rafał Przybylski.

Od 1 lipca pierwszym trenerem zespołu będzie Duńczyk Lars Walther, a Michał Skórski zostanie drugim. Trenerem bramkarzy zostaje doświadczony wielokrotny reprezentant Ukrainy Walentyn Koszowy, który w ostatnich sezonach, wraz z Rosjaninem Wadimem Bogdanowem, stanowili silną obsadę tej kluczowej pozycji w Azotach.

"Zależało nam na pozyskaniu lidera i w tej roli widzę Michała Jureckiego, bo predysponują go do tego cechy osobowościowe oraz ogromne doświadczenie z występów reprezentacyjnych na największych imprezach światowych i kontynentalnych oraz z Bundesligi i naszej ekstraklasy. Związaliśmy się także z trenerem z charyzmą, który potrafi z zespołu wydobyć wszystko, co najlepsze, bo nie ukrywamy, że chcemy wrócić na podium w krajowej rywalizacji i zaznaczyć swoją obecność w rozgrywkach międzynarodowych.

Lars przedstawił swoją listę zawodników, których chce mieć w drużynie i na niej, w porównaniu do poprzedniej kadry, nie znalazły się nazwiska Pawła Grzelaka, Pawła Podsiadło i Bartka Kowalczyka. Mimo tego, Podsiadło i Kowalczyk nie zdecydowali się na zmianę barw klubowych, a ponieważ mieli ważne kontrakty, pozostają u nas. Sprawia to, iż będzie jeszcze większa rywalizacja o miejsce w drużynie, bo na niektórych pozycjach będzie aspirowało do gry więcej niż dwóch graczy. Ponadto w kręgu zainteresowania sztabu szkoleniowego będą nasi młodzi wychowankowie, stanowiący trzon zespołu pierwszoligowego. Wśród bramkarzy mamy płynną wymianę pokoleniową, bo oprócz doświadczonego Bogdanowa mamy młodego kadrowicza Zembrzyckiego i naszego wychowanka, reprezentanta kraju juniorów Wojciecha Boruckiego" - zaznacza szef i założyciel klubu.

Ostatni mecz ligowy puławianie rozegrali 11 marca z PGE VIVE Kielce, po czym odbyli tylko jeszcze jeden wspólny trening i nastąpiła przerwa spowodowana pandemia koronawirusa. Do końca marca zawodnicy trenowali indywidualnie, podobnie jak w kwietniu, który był okresem roztrenowania. W maju, kiedy formalnie są urlopy, każdy piłkarz otrzymał do realizacji indywidualne zestawy ćwiczeń.

"Jesteśmy zawodowcami i musimy dbać o swoją formę nawet jeśli jesteśmy na urlopach" - powiedział skrzydłowy Mateusz Seroka. Nie wiadomo wprawdzie, kiedy rozpoczną się rozgrywki nowego sezonu naszej ekstraklasy, ale ekipa Azotów musi być gotowa do rywalizacji już na przełomie sierpnia i września, bo została zaproszona przez europejską federację (EHF) do udziału w nowej formule rozgrywek kontynentalnych - Lidze Europy, która zastąpi dotychczasowy Puchar EHF.

Pierwsza runda kwalifikacyjna Ligi Europy odbędzie się 29 lub 30 sierpnia oraz 5 lub 6 września. EHF ustaliła już, że od drugiej rundy (22 i 29 września), po której 20 października rozpocznie się faza grupowa, wszystkie spotkania LE rozgrywane będą we wtorki.

Dla Azotów będzie to jedenasty sezon w europejskich rozgrywkach, bo do tej pory pięciokrotnie występowały w Challenge Cup awansując do półfinału w edycji 2013/14. Także pięć razy puławianie grali w Pucharze EHF kwalifikując się dwukrotnie do fazy grupowej (2017/18 i 2018/19).

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku piłkarze ręczni Azotów Puławy będą mieli możliwość gry w budowanej głównie z myślą o nich nowej hali z trzytysięczną widownią.

Autor: Andrzej Szwabe (PAP)

asz/ sab/

Zdjęcie Michał Szyba / Marcin Bulanda / Newspix