Pierwsza w Polsce prezentacja pucharu za mistrzostwo świata

Prezentacja odbyła się podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Trofeum towarzyszył... Pax. To wiewiórka, która jest oficjalną maskotką imprezy. Imię Pax wybrali kibice w internetowym głosowaniu. Imię dla wiewiórki wykreowała rzeczywistość. Pax, czyli po łacinie "pokój" to imię w dzisiejszych czasach znaczące.

Zastanawiali się na łosiem, żubrem i rysiem, ostatecznie zwycięźyła wiewiórka

Mistrzowski turniej odbędzie się w Polsce i Szwecji w dniach 11-29 stycznia 2023 roku. W zawodach wystąpią 32 zespoły. 61 meczów odbędzie się w Polsce, a część zawodów - w Katowicach.

Paweł Czado: Puchar, który jest nagrodą za mistrzostwo świata przyjechał prosto z Bazylei?

Grzegorz Gutkowski, dyrektor mistrzostw świata: - Tak, przedwczoraj. Musieliśmy pokonać szereg przeciwności natury celnej, bo Szwajcaria nie jest krajem Unii Europejskiej. Został nam wydany z sejfu, jest oczywiście ubezpieczony. W kolejnych dniach będzie jeszcze prezentowany w Krakowie, Płocku i Gdańsku, stamtąd pojedzie do Szwecji.

Maskotka mistrzostw jest efektowna. Jest bardziej polska czy szwedzka?

- Robimy te mistrzostwa ze szwedzką federacją są więc pewne obszary o których wspólnie decydujemy. Na początku współpracy zastanawialiśmy się m.in. nad twórcą. Szwedzi i my zgłosiliśmy własne propozycje i ocenialiśmy oba projekty. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że firma z Polski zrobiła to ładniej i zdecydowaliśmy się na nią. To agencja "Signature" z Warszawy, która zaprojektowała logotyp mistrzostw świata oraz maskotkę. Współpracowaliśmy z nią już przy mistrzostwach Europ w 2016 roku.

Na wspólnych spotkaniach z naszymi szwedzkimi partnerami wspólnie dyskutowaliśmy co mogłoby być maskotką. Początkowo zastanawialiśmy się nad dwiema maskotkami, łosiem w Szwecji i żubrem lub rysiem w Polsce. W trakcie rozmowy ze Szwedami okazało się, że łoś w tamtym kraju wcale nie jest tak bardzo poważany, jest ich tam bardzo dużo i stwarzają czasem różne kłopoty. Wpadliśmy ostatecznie na pomysł, że mogłaby to być wiewiórka, jej nigdy jeszcze w piłce ręcznej nie było. To zwierzę pozytywnie się kojarzy i poszliśmy w tym kierunku.

Już w październiku mecz z Włochami

Ogłosiliście właśnie informacje, że Katowice będą miejscem ważnego meczu nie tylko w mistrzostwach świata.

- 12 października odbędzie się tutaj mecz kwalifikacyjny do mistrzostw Europy, w 2024 roku z Włochami. Mistrzostwa odbędą się w Niemczech, w grupie mamy także reprezentację Francji i Łotwy. Mecz w Katowicach z Włochami będzie pierwszym w kwalifikacjach. Będzie to rodzaj przygotowań do mistrzostw świata. Katowice są w nich ważnym punktem.

W Polsce odbędzie się 61 meczów mistrzowskich, u nas będzie w nich rywalizować 20 z 32 drużyn. W Katowicach odbędą się mecz fazy grupowej gruby B i E z reprezentacjami Polki oraz Niemiec oraz mecze rundy głównej. Reprezentacja Polski po awansie do rudy głównej będzie rozgrywała mecze w Krakowie, a Niemiec i Norwegii - w Katowicach. W Gdańsku odbędą się dwa mecze ćwierćfinałowe i jeden półfinałowy, finał w Sztokholmie.