PGNiG Superliga. Słoweński rozgrywający w Azotach Puławy

Słoweniec Andraż Velkavrh został nowym zawodnikiem zespołu piłkarzy ręcznych Azotów Puławy. Kontrakt obowiązywać będzie do czerwca 2022 roku.

24-letni środkowy rozgrywający występował dotąd w klubach słoweńskich, a przez ostatnie cztery lata bronił barw Branika Maribor, z którym zdobył wicemistrzostwo swojego kraju i występował w europejskich pucharach.

Jako reprezentant Słowenii zdobył złoty medal w rozgrywanym w 2013 roku w Holandii olimpijskim festiwalu młodzieży Europy. Na pozycji środkowego rozgrywającego w Azotach występują reprezentanci Białorusi Aliaksandr Baczko oraz Polski Bartosz Kowalczyk.

Po ponad miesięcznej przerwie wymuszonej przez koronawirusa we wtorek podopieczni Larsa Walthera zaczęli odrabiać zaległości wysoko wygrywając ze Stalą Mielec 35:21. Już w czwartek podejmować będą Zagłębie Lubin, by w sobotę, też we własnej hali zmierzyć się z mistrzem kraju Łomżą Vive Kielce.

"Jestem naprawdę dumny z moich zawodników. Nie wiedzieliśmy jak po tej długiej przerwie zaprezentujemy się, ale wyszło bardzo dobrze. Cieszy mnie wola walki, jaką pokazaliśmy przez pełne sześćdziesiąt minut. Do tego swoją istotną cegiełkę dołożył w bramce Wadim Bogdanow i odnieśliśmy bardzo pewne zwycięstwo" - podkreślił po wtorkowym meczu duński szkoleniowiec puławian. Azoty rozegrały dotąd w ekstraklasie pięć spotkań wszystkie wygrywając.

