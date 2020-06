Serbski prawy rozgrywający Predrag Vejin podpisał roczny kontrakt Orlen Wisłą Płock. Wicemistrz Polski piłkarzy ręcznych 1 lipca ma wznowić treningi w pełnym składzie.

"Już nie mogę się doczekać tego wyzwania. Śledzę wyniki Orlen Wisły Płock od wielu lat. To znakomity klub z fantastycznymi kibicami i zawsze marzyłem, żeby zostać jego częścią" - powiedział po podpisaniu umowy nowy zawodnik "Nafciarzy".

28-letni Serb występował dotychczas w pięciu krajach. W 2013 roku z Metaloplastiki Sabac przeniósł się do hiszpańskiego CB Ademar Leon. Po udanym sezonie 2014/15, w którym zdobył 149 bramek i debiucie w reprezentacji Serbii, trafił do jednej z czołowych wówczas ekip francuskich - Dunkerque HBGL. Po roku znalazł się w katarskim zespole Al Jazira, z którym sięgnął po tytuł mistrza kraju. Po krótkim epizodzie z Metalurgiem Skopje, gdzie trenerem był Lino Cervar, wrócił do Hiszpanii, by w 2018 roku za namową Veselina Vujovica przejść do Żeleznicaru 1949 Sarajewo. Następnie skorzystał z oferty izraelskiego Ramat Hasharon HC.

W Płocku doceniają tę różnorodność i mnogość doświadczeń.

"To typ zawodnika, który lubi i potrafi grać 'pod zespół'. Dobrze współpracuje z kołem, zalicza sporo asyst, a przy tym gra rozsądnie i notuje niewiele strat. Nie jest egzekutorem i nie taka będzie jego rola. Jego zaletą jest uniwersalność, gdyż może występować w obronie i w ataku. Wierzę, że wniesie sporo dobrego do naszego zespołu" - zapowiedział hiszpański trener Orlen Wisły Xavier Sabate.