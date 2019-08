W piątek mecz wicemistrza Polski Orlenu Wisły Płock z Azotami Puławy zainauguruje rozgrywki PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych w sezonie 2019/2020.Tytułu bronić będzie 16-krotny mistrz Polski PGE VIVE Kielce. W rundzie zasadniczej weźmie udział 14 drużyn bez podziału na grupy.

63. sezon rywalizacji o mistrzostwo Polski, a czwarty profesjonalnej PGNiG Superligi, będzie się odbywał na podobnych zasadach co poprzedni.

W rundzie zasadniczej drużyny zagrają systemem każdy z każdym (mecz i rewanż). Spotkania będą musiały zakończyć się zwycięstwem jednej z drużyn. Jeżeli po regulaminowych 60 minutach będzie remis to będą zarządzone rzuty karne. Bramki w nich zdobyte nie będą zaliczane do wyniku końcowego i uwzględniane w tabeli podczas ustalania klasyfikacji drużyn w trakcie rozgrywek i po ich zakończeniu.

Za zwycięstwo zespoły otrzymają trzy punkty, za wygraną po karnych - dwa, za przegraną po karnych - jeden, a za porażkę - zero. W sezonie 2019/20 w PGNiG Superlidze zagrają: PGE VIVE Kielce, Orlen Wisła Płock, Azoty Puławy, Gwardia Opole, NMC Górnik Zabrze, MMTS Kwidzyn, Wybrzeże Gdańsk, MKS Zagłębie Lubin, KS SPR Chrobry Głogów, Energa MKS Kalisz, Sandra SPA Pogoń Szczecin, SPR Stal Mielec, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski oraz Grupa Azoty Tarnów.

W rundzie finałowej ekipy będą rywalizowały systemem pucharowym, w którym zostaną rozegrane dwumecze (mecz i rewanż). W ćwierćfinale zmierzą się najlepsza drużyna po rundzie zasadniczej z ósmą, druga z siódmą itd.

Zespoły z miejsc 9-14 będą uczestniczyć w rundzie spadkowej. W porównaniu do poprzedniego sezonu tutaj nastąpiła jedna istotna zmiana. Na starcie rozgrywek tej grupy zespołom do dorobku z rundy zasadniczej będą dodane punkty w zależności od miejsc w niej zajętych. Za ukończenie tej pierwszej fazy rozgrywek na dziewiątej pozycji drużyna otrzyma sześć punktów, za 10. - 5, 11. - 4, 12. - 3, 13. - 2, 14. - 0.

Każdy będzie grał z każdym mecz i rewanż. Podobnie jak wcześniej, w przypadku rezultatu nierozstrzygniętego w podstawowym czasie gry o zwycięstwie decydować będą rzuty karne.

Na koniec drużyna, która zajmie 13. miejsce będzie uczestniczyła w rundzie barażowej o utrzymanie w ekstraklasie, a team z 14. pozycji spadnie do niższej klasy rozgrywkowej.

W rundzie barażowej drużyna, która zajęła miejsce trzynaste w rundzie spadkowej rozegra dwumecz z ekipą, która uplasuje się na drugiej pozycji w rozgrywkach 1. ligi. Zwycięzca 1. ligi automatycznie awansuje do elity.

Tradycyjnie faworytami rozgrywek są drużyny z Kielc i Płocka. W finałowym dwumeczu sezonu 2018/2019 VIVE pokonało Orlen - remisując 26-26 na wyjeździe i wygrywając u siebie 32-25. W obu klubach doszło do sporych zmian personalnych.

Z VIVE, które ostatnio osiem razy z rzędu sięgało po złoty medal MP, odeszli: Michał Jurecki, Luka Cindric, Marko Mamić, Bartłomiej Bis oraz dwaj bramkarze Vladimir Cupara i Filip Ivić.

Zastąpili ich: bramkarze Niemiec Andreas Wolff z THW Kiel, który został nowym kapitanem drużyny i Mateusz Kornecki (Górnik Zabrze) oraz środkowy rozgrywający Chorwat Igor Karacic (Vardar Skopje), lewi rozgrywający Turek Doruk Pehlivan (Fivers Margaretten Wiedeń) i Tomasz Gębala (Orlen Wisła Płock), francuski obrotowy Romanic Guillo (HBC Nantes), a z wypożyczenia z Celje Pivovarna Lasko wrócił prawy rozgrywający Czarnogórzec Branko Vujovic.

- Mistrzem Polski jesteśmy od 2012 roku, wygraliśmy też ostatnich 11 edycji Pucharu Polski. Ale z każdym rokiem zdobyć te trofea jest coraz trudniej. W naszym zespole doszło do sporych zmian, ale jesteśmy gotowi do obrony tych tytułów. Chcemy też jak najlepiej zaprezentować się w Lidze Mistrzów - powiedział trener kielczan Tałant Dujszebajew.

Zdjęcie Andreas Wolff, nowy kapitan PGE Vive Kielce / AFP

Z kolei z drużyną z Płocka, którzy po raz ostatni zdobyli mistrzostwo kraju w 2011 roku, pożegnali się: bramkarz Marcin Wichary, który zakończył karierę zawodniczą, a także Adam Borbely, Dan Racotea, Marko Tarabochia, Nemanja Obradovic, Nacho Moya, Tomasz Gębala i Jose de Toledo.

Na ich miejsce przyszli: bramkarz Ivan Stevanovic, obrotowy Leon Susnja (obaj Chorwacja), rozgrywający - Węgier Zoltan Szita, Szwed Philip Stenmalm, Rosjanin pochodzenia greckiego Konstantin Igropulo, Hiszpanie Niko Mindegia i Alvaro Ruiz oraz kolejny Chorwat skrzydłowy Jerko Matulic.

- W poprzednim sezonie udało nam się zmniejszyć dystans do VIVE, byliśmy blisko pokonania rywali, ale jeszcze troszeczkę nam zabrakło. Przed sezonem nasz skład bardzo się zmienił, jesteśmy silniejsi, przepracowaliśmy solidnie okres przygotowawczy, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pierwszy mecz - powiedział dyrektor sportowy Orlenu Wisły Płock Adam Wiśniewski, były skrzydłowy drużyny narodowej.

Sezon rozpocznie się od spotkania w Płocku wicemistrza kraju z szóstą drużyną poprzednich rozgrywek, Azotami. Puławianie wiążą z nadchodzącymi rozgrywkami duże nadzieje - w latach 2015-2018 czterokrotnie wywalczyli brązowe medale MP i teraz planują powrócić na podium. W letniej przerwie w rozgrywkach do klubu sprowadzono m.in. sześciu reprezentantów Polski, w tym: Michała Szybę i Rafała Przybylskiego.

Nowy szkoleniowiec Azotów Michał Skórski przez ostatnie pięć lat był asystentem Rafała Kuptela w Gwardii Opole, która w minionym sezonie zajęła trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji ekstraklasy. Jest też selekcjonerem reprezentacji B. Z Azotami związał się trzyletnią umową. - Ten rok przeznaczamy na budowę zespołu opartego na polskich zawodnikach i własnych wychowankach, a celem, jaki sobie wspólnie wytyczamy jest to, by w ciągu najbliższych trzech lat znaleźć się przynajmniej dwa razy na podium - powiedział Jerzy Witaszek, prezes i założyciel klubu, a także wychowawca kilku pokoleń piłkarzy ręcznych.

Podobne ambicje ma NMC Górnik Zabrze, którego nowym szkoleniowcem został jeden z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych w historii Marcin Lijewski.

- Poprzednie sezony były fajne, ale do pewnego momentu. Nie zrealizowaliśmy celu, odpadliśmy w ćwierćfinale - to za mało. Mieliśmy ambicje zupełnie inne. Dlatego rozstaliśmy się za porozumieniem stron z trenerem Rastislavem Trtikiem. Patrzymy w przyszłość optymistycznie, mamy szerszy skład, mamy też kilka kontuzji ważnych zawodników. Będzie nam ich na początku brakowało, ale mamy innych, nowych graczy. Myślę, że cel ustalony z trenerem - znalezienie się w czołowej czwórce - jest absolutnie możliwy do osiągnięcia, a co się wydarzy w trakcie sezonu - tego nie wie nikt - powiedział prezes klubu Bogdan Kmiecik.

Mistrzowie Polski w piłce ręcznej mężczyzn:

1955 Sparta Katowice

1956 Sparta Katowice

1957 Sparta Katowice

1958 Śląsk Wrocław

1959 Sparta Katowice

1960 Sparta Katowice

1961 Śląsk Wrocław

1962 Śląsk Wrocław

1963 Śląsk Wrocław

1964 AZS Katowice

1965 Śląsk Wrocław

1966 Wybrzeże Gdańsk

1967 Śląsk Wrocław

1968 Spójnia Gdańsk

1969 Spójnia Gdańsk

1970 Spójnia Gdańsk

1971 Grunwald Poznań

1972 Śląsk Wrocław

1973 Śląsk Wrocław

1974 Śląsk Wrocław

1975 Śląsk Wrocław

1976 Śląsk Wrocław

1977 Śląsk Wrocław

1978 Śląsk Wrocław

1979 Hutnik Kraków

1980 Hutnik Kraków

1981 Hutnik Kraków

1982 Śląsk Wrocław

1983 Anilana Łódź

1984 Wybrzeże Gdańsk

1985 Wybrzeże Gdańsk

1986 Wybrzeże Gdańsk

1987 Wybrzeże Gdańsk

1988 Wybrzeże Gdańsk

1989 Pogoń Zabrze

1990 Pogoń Zabrze

1991 Wybrzeże Gdańsk

1992 Wybrzeże Gdańsk

1993 Iskra Kielce

1994 Iskra Kielce

1995 Petrochemia Płock

1996 Iskra Kielce

1997 Śląsk Wrocław

1998 Iskra Kielce

1999 Iskra Kielce

2000 Wybrzeże Gdańsk

2001 Wybrzeże Gdańsk

2002 Orlen Płock

2003 Vive Kielce

2004 Wisła Płock

2005 Wisła Płock

2006 Wisła Płock

2007 Zagłębie Lubin

2008 Wisła Płock

2009 Vive Kielce

2010 Vive Targi Kielce

2011 Orlen Wisła Płock

2012 Vive Targi Kielce

2013 Vive Targi Kielce

2014 Vive Targi Kielce

2015 Vive Tauron Kielce

2016 Vive Tauron Kielce

2017 Vive Tauron Kielce

2018 PGE VIVE Kielce

2019 PGE VIVE Kielce