Zawodnik Torus Wybrzeża Gdańsk Krzysztof Komarzewski podpisał w środę roczny kontrakt, z możliwością przedłużenia na kolejny rok z SPR Wisła Płock. Dla 21-letniego prawoskrzydłowego nowy klub to prawdziwe wyzwanie.

"Szukaliśmy na prawe skrzydło zawodnika z polskiej ligi. Zgodnie z nowymi przepisami, musi być w każdej chwili meczu na parkiecie dwóch krajowych piłkarzy. Krzysztof jest zawodnikiem młodym, ze sporym doświadczeniem, także w kadrze B, mamy nadzieję, że wykorzysta szansę rozwoju" - powiedział PAP dyrektor sportowy SPR Wisła Płock Adam Wiśniewski.

Krzysztof Komarzewski zadebiutował na parkietach ligowych w 2017 roku. Łącznie rozegrał 76 meczów i zdobył 178 bramek. Wcześniej występował między innymi w SMS Gdańsk.

W 2016 roku wziął udział w mistrzostwa Europy U-18 w Chorwacji, a dwa lata później wyjechał na mistrzostwa Europy U-20 w Słowenii. W styczniu 2019 roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski. Od tego czasu jest regularnie powoływany przez selekcjonera Patryka Rombla na konsultacje szkoleniowe.

Prezes SPR Wisły Płock Robert Czwartek cieszy się, że klub znalazł perspektywicznego gracza na pozycję prawoskrzydłowego.

"Rozglądaliśmy się za zawodnikiem, który dobrze rokowałby na przyszłość i myślę, że Krzysiek jest właśnie takim piłkarzem. Dziękuję władzom zespołu Wybrzeża Gdańsk, że wyraziły zgodę na ten transfer" - stwierdził.

Zdaniem dyrektora Adama Wiśniewskiego, ten transfer, to dla zawodnika duży krok do przodu, który na pewno pomoże mu w rozwoju kariery. "Wiemy, że jest to utalentowany chłopak, grał w młodzieżowych reprezentacjach, zadebiutował u Patryka Rombla. Również w Wybrzeżu trenerzy mają o nim dobre zdanie, także mam nadzieję, że szybko się będzie uczył i będziemy mieli z niego sporo pożytku" - zapewnił.