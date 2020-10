Leonardo Dutra Ferreira, rozgrywający hiszpańskiego zespołu Incarlopsa Cuenca, przynajmniej do końca tego sezonu będzie zawodnikiem Orlen Wisły Płock. 24-letni Brazylijczyk przeszedł wszystkie badania medyczne oraz sprawnościowe i podpisał kontrakt z wicemistrzami Polski.

Leo Dutra ma 184 cm. wzrostu i 92 kg. wagi. Może występować na pozycji lewego lub środkowego rozgrywającego. Działacze płockiego klubu już od dłuższego czasu szukali możliwości pozyskania tego gracza, o czym mówi dyrektor sportowy drużyny Adam Wiśniewski.

- Mimo trudnej sytuacji cały czas patrzymy, co się dzieje na rynku. Jakiś czas temu pojawiła się możliwość pozyskania Leo Dutry, którego już wcześniej obserwowaliśmy. Skontaktowaliśmy się z jego klubem, także z menedżerem i doszliśmy do porozumienia w sprawie umowy. Sytuacja z koronawirusem opóźniła nieco formalności, ale możemy już to oficjalnie potwierdzić to, o czym informowały jakiś czas temu hiszpańskie media. Myślę, że ten transfer da nowe możliwości trenerowi jeśli chodzi o nasz atak pozycyjny. Już wrzesień dobitnie pokazał nam, jak ważna w tym sezonie będzie szeroka kadra, która nabiera jeszcze bardziej na znaczeniu w sytuacji panującej pandemii. Myślę, że kadrowo jesteśmy obecnie na te ewentualności dobrze zabezpieczeni, ale wciąż musimy czekać na powrót do regularnego grania.

Dutra Ferreira w hiszpańskiej Liga Asobal występuje od sezonu 2017/2018. Właśnie wtedy opuścił swój brazylijski klub Esporte Clube Pinheiros i przeniósł się na Półwysep Iberyjski. Wyrobienie sobie marki w Hiszpanii nie trwało długo. Już w pierwszym sezonie w ekipie Incarlopsa Cuenca zdobył 168 bramek w 29 meczach. Łącznie w swoich trzech pierwszych sezonach w Liga Asobal zaliczył 64 występy i 394 trafień. W tym roku jego dorobek na hiszpańskich parkietach to 32 bramki w 5 spotkaniach.

- To bardzo silny zawodnik, o innej charakterystyce niż ci gracze, których obecnie mamy w składzie. Leo jest obdarzony mocnym rzutem i dobrze radzi się w grze jeden na jeden. To dla nas bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy w każdym momencie możemy stracić graczy z powodu zarażenia koronawirusem. Trudno w takich okolicznościach planować, dlatego uznaliśmy, że przydałaby nam się jeszcze jakaś alternatywa. Na pewno będzie dla nas dużym wsparciem - mówi trener trener Orlen Wisły Xavier Sabate.

Ze swoim poprzednim klubem "La Bestia" sięgnął po złoty medal klubowych mistrzostw Panamerykańskich. W 2016 roku został królem strzelców i MVP tego turnieju oraz MVP ligi brazylijskiej. Rok później ponownie trafił do najlepszej siódemki klubowych mistrzostw Panamerykańskich. W tym samym roku w reprezentacji Brazylii zadebiutował na Mistrzostwach Świata we Francji.

Informacja prasowa, WŁ, Polsat Sport