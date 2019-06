21-letni piłkarz ręczny Doruk Pehlivan, który od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem PGE Vive, po raz pierwszy zaprezentował się kieleckiej publiczności. - Przyszedłem do wielkiej drużyny, to ogromny krok w mojej karierze - powiedział reprezentant Turcji.

Pehlivan pojawił się na wtorkowej fecie kieleckiego klubu zorganizowanej na zakończenie sezonu. W minionych rozgrywkach reprezentował barwy austriackiego Fivers Margaretten Wiedeń. Młody szczypiornista, obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi (201 cm wzrostu, 110 kg wagi), gra na pozycji lewego rozgrywającego. Z PGE Vive podpisał czteroletni kontrakt.

- To jest ogromny krok w mojej karierze. Jestem bardzo zadowolony, że przyszedłem do tej wielkiej drużyny. Wierzę, że tutaj podniosę swoje umiejętności, stanę się lepszym zawodnikiem i osiągnę z tą drużyna wielkie cele - podkreślił Pehlivan, który z uznaniem wypowiadał się o zawodnikach kieleckiego zespołu.

- Przeciwko niektórym grałem w meczach reprezentacji. W zespole jest wielu znakomitych zawodników. Będę mógł się od nich bardzo dużo nauczyć. Tałant Dujszebajew to świetny szkoleniowiec. Dlatego ogromnie się cieszę, że dołączyłem do tej drużyny - zapewnił reprezentant Turcji, który z uwagą śledził Final Four Ligi Mistrzów, zakończony w niedzielę sukcesem Vardaru Skopje.

- Dla wielu osób to było spore zaskoczenie, dla mnie również. Zawodnicy tej drużyny udowodnili jednak, że same nazwiska nie grają. Liczy się ambicja, upór i zespół. Takimi cechami osiąga się sukcesy w piłce ręcznej - zaznaczył Pehlivan, który docenił również występ kieleckiego zespołu, który w Kolonii zajął czwarte miejsce.

- Vive nie udało się wygrać żadnego meczu, ale już sam udział w tym turnieju to ogromny sukces i splendor. Doświadczenie tam zdobyte zaprocentuje w przyszłości. Gorąco wierzę w to, że ten zespół, już ze mną w składzie, wygra kiedyś Ligę Mistrzów - powiedział. Zapewnił jednocześnie, że będzie intensywnie uczył się polskiego i kolejnego wywiadu postara się udzielić już w tym języku.

- Słyszałem, że to bardzo trudny język, ale zamierzam się go jak najszybciej nauczyć. Na razie umiem powiedzieć: "tak", "dzień dobry", "przepraszam". Chciałbym też lepiej poznać Kielce, bo nie miałem zbyt dużo czasu, aby zwiedzić to miasto - mówił o swoich najbliższych zamierzeniach nowy zawodnik klubu z woj. świętokrzyskiego.

W zakończonym sezonie piłkarze ręczni PGE Vive po raz 16. zdobyli mistrzostwo i Puchar Polski. Po raz czwarty w historii zagrali w turnieju Final Four Ligi Mistrzów, zajmując czwarte miejsce.

Oprócz Pehlivana w przyszłym sezonie nowymi zawodnikami drużyny z Kielc będą bramkarze Andreas Wolf (THW Kiel) i Mateusz Kornecki (Górnik Zabrze) oraz środkowy rozgrywający Igor Karacić (Vardar Skopje). Ponadto z wypożyczenia z Celje Pivovarna Lasko wróci Czarnogórzec Branko Vujović, grający na prawym rozegraniu.

Autor: Janusz Majewski