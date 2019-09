PGE Vive Kielce - NMC Górnik Zabrze 34-24 w ekstraklasie piłkarzy ręcznych

PGE Vive Kielce pewnie pokonało w meczu ekstraklasy piłkarzy ręcznych Górnika Zabrze 34-24, choć do przerwy kielczanie wygrywali tylko dwoma bramkami. - Pierwsze 30 minut do przejęcia, ale w drugiej połowie przeszła kielecka fala uderzeniowa - powiedział trener zabrzan Marcin Lijewski.

Zabrzanie powalczyli w Kielcach, ale tylko przez 30 minut. Druga połowa to już zdecydowana dominacja VIVE, które przez 14 minut tej odsłony straciło zaledwie jedną bramkę. Zabrzanie wyglądali na drużynę, która w pewnym momencie przestraszyła się, że może w Kielcach sprawić niespodziankę.

- Może nie tyle my się przestraszyliśmy, co kielecka drużyna się rozkręciła. Przyjechaliśmy bardzo zmotywowani, staraliśmy się nawiązać walkę. Po przerwie VIVE weszło jednak na właściwe tory, a my niepotrzebnie zaczęliśmy się spieszyć. W naszej grze było za dużo chaosu, głupich błędów i stąd szły kontrataki przeciwnika - ocenił spotkanie obrotowy Górnika, były zawodnik PGE Vive, Bartłomiej Bis.

- Pierwsze 30 minut było do przyjęcia, ale i tak mój zespół nie ustrzegł się błędów. Uczulałem w przerwie zawodników, że trener Dujszebajew pewnie powie swojej drużynie parę mocnych słów i w drugiej połowie będzie fala uderzeniowa. Ale chyba to do nich nie dotarło. Nie wiem ile głupot popełniliśmy w drugiej części gry. Kilka niewymuszonych błędów, kilka czystych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. To sprawiło, ze przegrywaliśmy 10 bramkami i było już po meczu. Reszta spotkania to już była tylko walka o honor, o zachowanie twarzy - dodał Marcin Lijewski.

Kielczanie w pierwszych 30 minut, co podkreślił rozgrywający tej drużyny Władysław Kulesz, popełnili bardzo dużo błędów. Białorusin pochwalił jednocześnie rywali. - Górnik przez 30 minut grał naprawdę bardzo dobrze, a my chyba byliśmy za mało skoncentrowani. W przerwie trener przekazał nam co robimy źle i później nasza gra wyglądała już zdecydowanie lepiej - podkreślił Kulesz.

W pierwszych 30 minutach kielczanie grali w obronie systemem 5-1, a po zmianie stron 6-0. Obaj bramkarze (Andreas Wolff i Mateusz Kornecki) zagrali w każdej połowie po 15 minut. - To była świadoma decyzja. Chciałem, aby obaj pograli trochę przy obu wariantach obrony. Z postawy zespołu w drugiej połowie jestem zadowolony, a o pierwszej lepiej nic nie mówić - dyplomatycznie stwierdził Tałant Dujszebajew.

W kieleckim zespole nie zagrał Branko Vujović. Czarnogórzec na poniedziałkowym treningu skręcił kostkę i będzie pauzował od sześciu do ośmiu tygodni.

Dla kieleckiego zespołu było to już trzecie zwycięstwo i PGE Vive razem z Orlen Wisłą Płock jest na czele tabeli ekstraklasy. Górnik po dwóch zwycięstwach (nad Grupą Azoty Tarnów i Gwardią Opole) poniósł pierwszą porażkę.

PGE Vive Kielce - NMC Górnik Zabrze 34-24 (15-13)

Najwięcej bramek: dla PGE Vive - Igor Karaczić i Alex Dujshebaev po 6, Władysław Kulesz i Blaż Janc po 4, dla Górnika - Iso Sluijters i Szymon Sićko po 5, Adrian Kondratiuk, Aleksander Buszkow i Jan Czuwara po 3.

Tabela piłkarzy ręcznych 1. Orlen Wisła Płock 3 3 0 0 96-63 9 +33 2. PGE VIVE Kielce 3 3 0 0 97-65 9 +32 3. MMTS Kwidzyn 2 2 0 0 55-47 6 +8 4. Energa MKS Kalisz 2 2 0 0 57-55 6 +2 5. NMC Górnik Zabrze 3 2 0 1 84-87 6 -3 6. Chrobry Głogów 2 1 0 1 57-53 3 +4 7. Gwardia Opole 2 1 0 1 64-61 3 +3 8. Zagłębie Lubin 2 1 0 1 58-55 3 +3 9. Azoty Puławy 2 1 0 1 49-49 3 0 10. Grupa Azoty Tarnów 2 0 0 2 49-58 0 -9 11. Piotrkowianin Piotrków Tryb. 2 0 0 2 50-60 0 -10 12. Torus Wybrzeże Gdańsk 2 0 0 2 50-65 0 -15 13. Sandra SPA Pogoń Szczecin 2 0 0 2 45-63 0 -18 14. Stal Mielec 3 0 0 3 71-101 0 -30

Autor: Janusz Majewski