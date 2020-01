PGE Vive Kielce: mistrzowie Polski wznowili treningi

Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce wznowili treningi po świąteczno-noworocznej przerwie. Na pierwszych zajęciach trener Tałant Dujszebajew miał do dyspozycji zaledwie pięciu zawodników.

16-krotni mistrzowie Polski przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczęli w mocno okrojonym składzie. Dwunastu zawodników kieleckiej drużyny wystąpi w rozpoczynających się w piątek mistrzostwach Europy. Dlatego na pierwszych zajęciach pod okiem Dujszebajewa i trenera przygotowania fizycznego Krzysztofa Palucha ćwiczyło zaledwie pięciu szczypiornistów: Mateusz Jachlewski, Doruk Pehlivan, Mariusz Jurkiewicz, Krzysztof Lijewski i Romaric Guillo.

- Cała piątka jest zdrowa, mieli rozpisane treningi biegowe. Najważniejsze, że nikomu nic nie dolega. Każdy z nich ma taką samą wagę, jak w ubiegłym roku. Dlatego bez przeszkód możemy rozpoczynać przygotowania do decydującej części sezonu - powiedział Paluch.

Młodszy z braci Lijewskich nie ukrywał, że okres przygotowawczy to nie jest to, co szczypiorniści lubią najbardziej. - W sportach zespołowych te przygotowania to ciężka praca. Ale zdajemy sobie sprawę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni tę śrubkę trzeba będzie dokręcić mocniej. Musimy mieć energię i "power" na drugą część sezonu - wyjaśnił popularny "Lijek".

Z pełnym obciążeniem ćwiczy już Mateusz Jachlewski, który w lecie ubiegłego roku przeszedł zabieg artroskopii stawu biodrowego. - Mateusz mógł już wystąpić w ostatnim meczu przed przerwą świąteczno-noworoczną, ale woleliśmy nie ryzykować. Zdrowie zawodnika jest najważniejsze. Mam nadzieję, że będzie gotowy do gry już w pierwszym tegorocznym ligowym spotkaniu - podkreślił Tałant Dujszebajew.

- Trenuję już normalnie z zespołem. Wszystko ze zdrowiem jest w porządku i podczas zajęć nie mam żadnej taryfy ulgowej. Mam nadzieję, że przez cały styczeń nic się już nie wydarzy i będę do dyspozycji sztabu szkoleniowego na pierwszy ligowy mecz - zaznaczył Jachlewski.

W pierwszym tygodniu przygotowań zawodnicy będą mieć dwa treningi dziennie, pracując głównie nad siłą i wytrzymałością. W drugim tygodniu okresu przygotowawczego na zajęciach pojawi się kilku juniorów.

Rozgrywki ligowe kielczanie wznowią 29 stycznia wyjazdowym meczem z Grupą Azoty Tarnów.



Autor: Janusz Majewski