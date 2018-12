PGE Vive Kielce. Marko Mamić przeszedł operację

Marko Mamić, piłkarz ręczny PGE Vive Kielce, przeszedł operację kontuzjowanego stawu skokowego. Zabieg przeszedł zgodnie z planem, ale na razie nie wiadomo, kiedy chorwackiego szczypiornistę zobaczymy na parkiecie.

Dla Chorwata obecny sezon jest bardzo pechowy. Lewy rozgrywający mistrzów Polski wystąpił na inaugurację ekstraklasy w meczu z Gwardią w Opolu na początku września. Kontuzja stawu skokowego sprawiła, że zawodnik pauzował przez miesiąc. 2 października Mamic zagrał w pojedynku z Piotrkowianinem, a cztery dni później w meczu Ligi Mistrzów ze szwedzkim IFK Kristianstad.

Jak się jednak okazało, powrót był przedwczesny. Reprezentant Chorwacji wystąpił jeszcze później w kilku spotkaniach, a w listopadzie, przed wyjazdowym starciem w Lidze Mistrzów z Barcą Lassą, dolegliwość znów dała znać o sobie i już do końca roku nie pojawił się na parkiecie.

Zawodnik 15-krotnych mistrzów Polski przeszedł we wtorek w klinice w Bieruniu zabieg artroskopii stawu skokowego. Operacja przebiegła bez żadnych komplikacji. Mamic wrócił już do Kielc. W najbliższych dniach będzie poruszał się o kulach, a za około 10 dni przejdzie badanie kontrolne. Dopiero po nich będzie możliwe określenie planu rehabilitacji i przybliżonego okresu powrotu zawodnika do treningów.

Drużyna PGE Vive w tej chwili przebywa na świątecznych urlopach. Przygotowania do drugiej części sezonu zespół z Kielc rozpocznie 7 stycznia.



Janusz Majewski