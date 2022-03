Paweł Paczkowski dokończy sezon w Łomży Vive Kielce

Paczkowski od 2020 roku przebywał w Brześciu na wypożyczeniu z drużyny Łomży Vive Kielce. Prawy rozgrywający miał zostać na Białorusi do końca sezonu 2022/23. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę polski szczypiornista postanowił nie wracać na Białoruś i rozwiązał kontrakt z mistrzem tego kraju.

Były reprezentant kraju wciąż ma ważną umowę z Vive i dokończy sezon w Kielcach. Został też zgłoszony do Ligi Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TOP 10 akcji 24. kolejki PlusLigi. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

"Cieszę się, że wróciłem do Kielc i chyba los tak chciał, bo jak dotąd nic na to nie wskazywało. W Kielcach spędzę końcówkę sezonu i zrobię wszystko, by jak najwydatniej pomóc zespołowi" - zapewnił Paczkowski.

Reklama

"Sytuacja na świecie sprawiła, że Paweł został bez klubu, a ponieważ jest naszym zawodnikiem, nie mogliśmy nie zareagować. Wierzę, że pomoże nam na boisku" - dodał prezes klubu Bertus Servaas.

Paczkowski, nominalny prawy rozgrywający, prawdopodobnie będzie też występował na prawym skrzydle. Po kontuzji Sigvaldiego Gudjonssona na tej pozycji w Vive pozostał tylko Arkadiusz Moryto. Popularny "Paczas" występować będzie z numerem 34.

Czytaj też: Malwina Smarzek-Godek wraca do Polski. Oto jej nowy klub

Janusz Majewski