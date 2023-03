Oto nowy trener reprezentacji. Legenda polskiego handballa

Nowy trener reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w środę

To właśnie prezes ZPRP podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu pierwszego trenera reprezentacji, ale robi to po konsultacjach ze swoimi współpracownikami. Kluczowe zdanie ma tu Sławomir Szmal, niegdyś najlepszy bramkarz świata, dziś wiceprezes związku ds. szkoleniowych. I to on poinformował TVP Sport, że decyzja została już podjęta. Osobą wybraną przez Szczepańskiego ma być właśnie Marcin Lijewski, aczkolwiek umowa nie została jeszcze podpisana. Uzgodnione są szczegóły, a formalności powinny nastąpić na początku najbliższego tygodnia. Samo przedstawienie nowego selekcjonera ma nastąpić w środę.