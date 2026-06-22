Ostateczna decyzja, jest komunikat z Wiednia. Kolejny polski klub w Lidze Mistrzów
Wyjątkowo jednostronny przebieg miały spotkania o złoto w ORLEN Superlidze. Industria Kielce wreszcie przełamała play-offową niemoc przeciwko ORLEN Wiśle i została nowym mistrzem kraju. Nagrodą za triumf było między innymi otrzymanie miejsca w kolejnej edycji Champions League. Dziś poznaliśmy natomiast decyzję europejskich działaczy dotyczącą występu ekipy z województwa mazowieckiego. "Nafciarze" mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ także wezmą udział w edycji, która zapoczątkuje rewolucję.
Nadchodząca Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych będzie wyjątkowa za sprawą formuły. Europejska federacja postanowiła dać szansę większej liczbie zespołów, nie dorzucając zarazem dodatkowych spotkań. O najważniejsze klubowe trofeum na kontynencie powalczą 24 ekipy. "Drużyny zostaną podzielone na sześć grup po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do rundy głównej, w której zagra 12 klubów w dwóch grupach po sześć zespołów" - wyjaśniał już w październiku zeszłego roku portal ZPRP.
Cztery czołowe teamy z każdej grupy znajdą się w ćwierćfinale. Z pewnością będzie to cel minimum Industrii Kielce. Ekipa z województwa świętokrzyskiego zaledwie kilka tygodni temu wróciła na szczyt krajowego handballa, triumfując w finałowej serii 2:0. I o ile oni spokojnie mogli myśleć o występach na Starym Kontynencie, o tyle na potwierdzenie uczestnictwa w rozgrywkach czekała ORLEN Wisła Płock. W międzyczasie prezes klubu postanowił kontynuować współpracę z Xavierem Sabate. Kibice poznali również przedsezonowe plany przygotowawcze drużyny.
Industria Kielce i ORLEN Wisła Płock zagrają w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych
Wreszcie swoje plany przedstawiła też EHF, oficjalnie przyznając "Nafciarzom" miejsce w rozpoczynających się niebawem zmaganiach. Specjalny komunikat przedstawiający wszystkich uczestników zaprezentowano już na stronie federacji. Dodatkowo radosnym ogłoszeniem pochwaliła się ORLEN Superliga. "Kolejny sezon z rzędu Polskę będą reprezentować dwa kluby w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie" - czytamy w mediach społecznościowych.
Losowanie grup odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, ponieważ zaplanowane jest na piątek. Początek o godzinie 11:00.
Drużyny, które powalczą w Lidze Mistrzów 2026/27:
Chorwacja - HC Zagrzeb
Dania - Aalborg Hanbold, SAH Aarhus, GOG
Hiszpania - FC Barcelona
Francja - Paris Saint-Germain, HBC Nantes, Montpellier Handball
Niemcy - SC Magdeburg, Fuechse Berlin, MT Melsungen
Węgry - One Veszprém HC, OTP Bank - PICK Szeged
Norwegia - Kolstad Handball
Polska - Industria Kielce, ORLEN Wisła Płock
Portugalia - Sporting Clube de Portugal, FC Porto
Rumunia - CS Dinamo Bucuresti
Macedonia - HC Vardar 1961
Słowenia - RK Celje Pivovarna Lasko
Serbia - RK Partizan AdmiralBet
Szwajcaria - HC Kriens-Luzern
Szwecja - IFK Kristianstad