Ostateczna decyzja, jest komunikat z Wiednia. Kolejny polski klub w Lidze Mistrzów

Nadchodząca Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych będzie wyjątkowa za sprawą formuły. Europejska federacja postanowiła dać szansę większej liczbie zespołów, nie dorzucając zarazem dodatkowych spotkań. O najważniejsze klubowe trofeum na kontynencie powalczą 24 ekipy. "Drużyny zostaną podzielone na sześć grup po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do rundy głównej, w której zagra 12 klubów w dwóch grupach po sześć zespołów" - wyjaśniał już w październiku zeszłego roku portal ZPRP.

Cztery czołowe teamy z każdej grupy znajdą się w ćwierćfinale. Z pewnością będzie to cel minimum Industrii Kielce. Ekipa z województwa świętokrzyskiego zaledwie kilka tygodni temu wróciła na szczyt krajowego handballa, triumfując w finałowej serii 2:0. I o ile oni spokojnie mogli myśleć o występach na Starym Kontynencie, o tyle na potwierdzenie uczestnictwa w rozgrywkach czekała ORLEN Wisła Płock. W międzyczasie prezes klubu postanowił kontynuować współpracę z Xavierem Sabate. Kibice poznali również przedsezonowe plany przygotowawcze drużyny.

Industria Kielce i ORLEN Wisła Płock zagrają w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych

Wreszcie swoje plany przedstawiła też EHF, oficjalnie przyznając "Nafciarzom" miejsce w rozpoczynających się niebawem zmaganiach. Specjalny komunikat przedstawiający wszystkich uczestników zaprezentowano już na stronie federacji. Dodatkowo radosnym ogłoszeniem pochwaliła się ORLEN Superliga. "Kolejny sezon z rzędu Polskę będą reprezentować dwa kluby w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie" - czytamy w mediach społecznościowych.

Losowanie grup odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, ponieważ zaplanowane jest na piątek. Początek o godzinie 11:00.

Drużyny, które powalczą w Lidze Mistrzów 2026/27:

Chorwacja - HC Zagrzeb

Dania - Aalborg Hanbold, SAH Aarhus, GOG

Hiszpania - FC Barcelona

Francja - Paris Saint-Germain, HBC Nantes, Montpellier Handball

Niemcy - SC Magdeburg, Fuechse Berlin, MT Melsungen

Węgry - One Veszprém HC, OTP Bank - PICK Szeged

Norwegia - Kolstad Handball

Polska - Industria Kielce, ORLEN Wisła Płock

Portugalia - Sporting Clube de Portugal, FC Porto

Rumunia - CS Dinamo Bucuresti

Macedonia - HC Vardar 1961

Słowenia - RK Celje Pivovarna Lasko

Serbia - RK Partizan AdmiralBet

Szwajcaria - HC Kriens-Luzern

Szwecja - IFK Kristianstad

Xavier Sabate, trener Orlenu Wisły Płock ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

ORLEN Wisła Płock – Industria Kielce Anna Józefczyk materiały prasowe

Mecz ORLEN Wisła Płock – Corotop Gwardia Opole materiały prasowe materiały prasowe





ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport